Umrl je pionir rock 'n' rolla Little Richard

V starosti 87 let je umrl ameriški glasbeni ustvarjalec Little Richard, ki po navedbah revije Rolling Stone velja za enega od ustanovnih očetov rock 'n' rolla. S hiti Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly in Long Tall Sally je v 50. letih prejšnjega stoletja zabaval milijone.

Njegovo smrt je za revijo Rolling Stone potrdil glasbenikov sin Danny Jones Penniman, vzrok smrti pa ni znan, navaja STA.

Z značilnim glasom je Richard osvajal občinstva po vsem svetu in postal navdih za številne umetnike, vključno z The Beatles, s tem ko je preobrazil blues v vročično novo obliko rock 'n' rolla skupaj s Fatsom Dominom in Chuckom Berryjem, poroča STA.

Pevec, skladatelj in pianist, se je rodil 5. decembra 1932 v ameriški zvezni državi Georgia kot Richard Wayne Penniman. Kot piše BBC, je bil leta 1986 eden od prvih sprejetih v Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame).

Znan je bil po svojevrstnih nastopih, cvilečih krikih, hrapavem glasu, značilnih brčicah in ekstravagantnih kostumih. Njegova iztočnica "Awop bop a loo mop / Alop bam boom" in igranje klavirja z nogo na tipkah so se zapisali v glasbene anale. Na enem od koncertov v Veliki Britaniji se je na odru tako dobro delal mrtvega, da so organizatorji že klicali prvo pomoč, nato pa je na presenečenje vseh skočil v zrak, še piše STA.