Umrl je "najboljši basist Jugoslavije", igral je z Bajago, Bijelim dugmetom in vrsto drugih

"Tudi letošnje leto se je začelo slabo, odšel je Nenad Stefanović Japanac, naš prijatelj in kolega, eden najboljših baskitaristov v naših krajih in širše," so prek Facebooka sporočili glasbenik Momčilo Bajagić - Bajaga in člani njegove zasedbe Instruktori, s katerimi je Japanac oziroma Neša, kot so ga klicali, nekoč snemal in koncertiral.

"Neša je igral na naših albumih 'Sa druge strane jastuka', 'Prodavnica tajni', 'Muzika na struju' in v mnogih drugih skladbah. Igral pa je tudi z veliko našimi kolegi – Bijelim dugmetom, Oliverjem Mandićem ... Po njegovem odhodu je na glasbenem nebu zazevala velika praznina," so še zapisali.

Nenad Stefanović Japanac se je rodil leta 1959 v Kruševcu v Srbiji. Slovel je kot izjemno zanesljiv, natančen, izviren in inovativen baskitarist, sodeloval je z ogromnim številom glasbenikov iz različnih žanrov, mnoge skladbe, pri katerih je sodeloval, pa so postale najbolj znana dela jugoslovanske ter pozneje srbske glasbene scene.

