Slovenci na odru s svetovno znano glasbenico

Svetovna zvezda in vsestranska umetnica, legendarna newyorška punkrokerica Patti Smith bo 5. oktobra nastopila na brezplačnem koncertu na novem koncertnem prizorišču ob nekdanjem mejnem prehodu Rožna Dolina pri Novi Gorici.

Navdušena nad "pokrajino, kjer so Pasolini, Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi"

"Ne morem si zamisliti boljšega imena za brezmejnost, kot je prav Rožna Dolina, ki združuje italijansko mesto Gorica in slovensko mesto Nova Gorica. Prihod v pokrajino, kjer so Pasolini, Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi, je zame navdihujoč. Upam, da bom kmalu pisala poezijo in nastopala skupaj z vami. Se vidimo 5. oktobra! Gremo brezmejno, kako lep koncept ... in Rožna Dolina, že kar čutim vonj po sožitju," je maja ob prvi napovedi koncerta sporočila glasbenica, ki bo z nastopom oživila mestno dogajanje v okviru priprav na projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025.

Ob napovedi koncerta so organizatorji objavili tudi razpis za predskupino na koncertu Patti Smith. Prijavilo se je okoli 70 izvajalcev iz Slovenije ter Furlanije - Julijske krajine, med njimi pa so izbrali slovensko skupino Imset, ki jo sestavljajo pevec Jaka Peterka, basist Jaka Ažman, bobnar Blaž Horvat in kitarist Žiga Janežič.

Izmed okoli 70 prijavljenih so za predskupino Patti Smith izbrali slovenske rockerje Imset. Foto: Tara Kankaraš

"Nismo še dojeli, da si bomo oder delili s takšno legendo, je pa to brez dvoma lepa potrditev za naše delo. Komaj čakamo, da pripravimo teren za Patti Smith, ker to se ti res ne zgodi vsak dan," so povedali Imset, ki upajo, da bodo z legendarno glasbenico v zaodrju tudi izmenjali kakšno besedo.

Patti Smith je v Sloveniji nazadnje nastopila leta 2015 v ljubljanskih Križankah. Leta 2019 je nastopila v Trstu, kjer je na koncertu recitirala pesem Majhen plašč slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki velja za njeno najljubšo pesem.