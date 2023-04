Na letošnji izbor Popevka, ki bo 9. septembra, je bila prijavljena 101 skladba, izmed teh pa jih je strokovna komisija izbrala 12, so sporočili z RTV Slovenija in dodali, da bo na festivalu nastopilo kar nekaj znanih in uveljavljenih imen slovenske glasbene scene ter tudi nekaj nekdanjih zmagovalcev Popevke.

To so letošnji nastopajoči in skladbe, s katerimi se bodo predstavili:

Alex Volasko: Oda Ljubljanskemu gradu (A. Volasko/A. Volasko)

Anika Horvat: Na Polno (P. Greblo/L. Oblak)

Baba'n'Dica: Vodana (Z. Novakovič/Z. Novakovič)

Canegatto: Nekaj lahkega (A. Gartner/A. Gartner)

Eva Hren: Kako zveni pomlad (Ž. Pirnat/Ž. Pirnat)

Kataya: Ko vidiš me srečno (A. Volasko/A. Volasko)

Manouche: Čas nazaj si zavrtiva(R. Pikl/R. Pikl)

Nina Grilc: Ni isto (U. Buh/J. Novak)

Nino Ošlak: Med nama (N. Ošlak/N. Ošlak)

Oto Pestner: Spomin na te (O. Pestner/E. Bezanovič)

Parvani Violet: Plamen (V. Steiner/V. Steiner)

Sara Lamprečnik: Ob svitu (J. Kržič, M. Gorše/K. Sever Kržič)

Strokovna komisija je določila tudi rezervno skladbo, in sicer je to skladba z naslovom Ko bi znal.

Pet nagrad bo podelila strokovna žirija, ki jo sestavljajo Mia Guček, zmagovalka Popevke 2022 ter profesorica klasične glasbe in klavirja, Anja Rupel, pevka in glasbena urednica na Prvem programu Radia Slovenija, Gašper Salobir, akademski glasbenik in dirigent, ter Gregor Stermecki, glasbeni urednik na Radiu Maribor. Skladba, ki bo prejela največje število glasov po telefonskem glasovanju, pa bo prejela veliko nagrado občinstva in postala popevka leta 2023.

Festival Popevka letos obeležuje 61. obletnico, prvič so ga priredili leta 1962 v festivalni dvorani na Bledu, kjer je slavil Stane Mancini s pesmijo Mandolina.

