Pevec Jason Derulo obtožen spolnega nadlegovanja

Ameriškega pevca Jasona Derula je pevka, ki je podpisala pogodbo z njegovo založbo, obtožila spolnega nadlegovanja, poroča BBC. Zvezdnik je vse obtožbe zanikal in dejal, da so "popolnoma lažne in škodljive".

Emaza Gibson je proti ameriškemu zvezdniku Jasonu Derulu vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja. Trdi, da je pevec prekinil njuno delovno razmerje, saj z njim ni želela biti intimna. Za NBC News je povedala, da je bila zaradi te izkušnje "travmatizirana".

Zahteval "seks v zameno za uspeh"

V tožbi, ki jo je vložila v četrtek na losangeleško vrhovno sodišče, je zapisala, da ji je Derulo "zlonamerno" obljubljal uspeh, nato pa ji zavrnil vse priložnosti. Med drugim ga toži zaradi spolnega nadlegovanja, kršitve pogodbe, ustrahovanja in nasilja. "Sem tesnobna in travmatizirana. Spopadla sem se z nečloveškimi delovnimi situacijami. Sem na točki, ko sem spet na ničli in nimam ničesar," je dejala v intervjuju za omenjeni portal.

Kot je zapisano v sodnih dokumentih, je Derulo avgusta 2021 Gibsonovi ponudil pogodbo za sodelovanje z njegovo založbo Future History, novembra istega leta pa sta začela sodelovati. V tem času naj bi večkrat pritiskal nanjo in izrecno zahteval "seks v zameno za uspeh". Njen odvetnik Ron Zambrano je v izjavi dejal, da je bilo Derulovo vedenje do dekleta "podlo". "Ni le prelomil obljube in kršil pogodbe, ampak so bile njegove grožnje s fizičnimi poškodbami in nevestnimi spolnimi napadi mlademu dekletu, ki poskuša prodreti v glasbeno industrijo, nezaslišane in nezakonite," je povedal.

Obtožbe zanikal in jih označil za lažne

Štiriintridesetletni pevec se je na obtožbe odzval na svojem profilu na Instagramu, kjer je v videoposnetku dejal, da običajno teh obtožb ne bi komentiral, vendar so "popolnoma napačne in škodljive". "Nasprotujem vsem oblikam nadlegovanja in podpiram vsakogar, ki sledi svojim sanjam. Prizadevam si živeti na način, ki na druge vpliva pozitivno, zato sem zaradi teh obrekovalnih obtožb globoko užaljen," je dodal.

Gibsonova, katere pogodba z zgoraj omenjeno založbo je bila prekinjena septembra lani, od Derula zahteva izplačilo neizplačanih plač, izgubo zaslužka in odškodnino za čustveno stisko.

