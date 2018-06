Oder pevskih talentov in domoljubja

Oglasno sporočilo

Projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo uspešno zaključuje svojo četrto sezono. 14. junija bo v Športni dvorani OŠ Ljudski vrt na Ptuju veliki finale, v katerem se bo za naslov zmagovalca, tekmovanje poteka v dveh kategorijah, mlajši in starejši, potegovalo kar 30 finalistov, izbranih v treh polfinalih projekta, v katerem je letos sodelovalo že skoraj 40 šol Spodnjega in Zgornjega Podravja, letos prvič tudi iz občin Vransko, Tabor in deloma Celja.

V četrti sezoni so prvič na oder projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo stopili učenci OŠ Cerkvenjak, v finalu jih bo predstavljala devetošolka Lara Kramberger. Foto: Črtomir Groznik

Glejte nas v oddaji Dan v ponedeljek 11. 6. 2018 med 16.55 in 17.55 uro.

Gre za edinstven projekt družbe Radio-Tednik Ptuj, začela ga je v letu 2014, s katerim v sodelovanju z občinami in šolami odpira vrata mladim pevskim in glasbenim talentom, promovira šole in občine v širšem okolju. Predvsem pa gradi na slovenski identiteti, slovenskem jeziku in domoljubju, obenem pa spodbuja drugačno preživljanje prostega časa mladih in tudi starejših, saj je to tudi medgeneracijski družabni dogodek, ki bogati kulturno okolje v širšem pomenu besede.

Mia Pernat, zmagovalka tretje sezone v mlajši kategoriji (od 1. do 5. razreda OŠ). Foto: Črtomir Groznik

Vabljeni na ogled finala 4. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v športno dvorano osnovne Šole Ljudski vrt na Ptuju, v četrtek, 14. junija ob 19. uri.

Tako občine in šole z vstopom v projekt omogočajo mladim, da še dodatno razvijajo svoje sposobnosti na glasbenem in pevskem področju, samozavest, nastop, komunikacijske in druge veščine, ki jim bodo zagotovo koristile tudi pri kreiranju njihovih življenjskih in poslovnih poti. Vse več pa je tudi tistih, ki jim je sodelovanje v projektu odprlo pot v dodatno glasbeno izobraževanje. Mlade pevke in pevci stopajo na tekmovalni oder vse bolj pripravljeni, s pevsko-glasbenim predznanjem, tako da je iz leta v leto težje izbrati najboljše. Pesmi si izbirajo sami, najpogosteje se odločijo za zabavne pesmi, redkeje za narodno-zabavne. Najpogostejša izbira pa so pesmi, ki jih poje Nina Pušlar.

V letošnjem finalu bo kar šest mladih pevskih talentov zapelo njene pesmi. Dodatna spodbuda v tretji sezoni projekta sta bili prvič tudi glavni nagradi za zmagovalca v obeh kategorijah, v mlajši (od 1. do 5. razreda) in starejši (od 6. do 9. razreda), snemanje lastne pesmi - darilo Sazasa. Prvi sta se lastnih pesmi razveselili Mia Pernat v mlajši kategoriji in Nika Belaj v starejši. Za Miino pesem Nekje nekje je glasbo napisal Matjaž Vlašič, pod besedilo se je podpisal Blaž Švab, aranžma pa je delo Boštjana Grabnarja. Za Nikino pesem Tako kot bo je glasbo ustvaril Matjaž Vlašič, avtorica besedila je Tina Muc, za aranžma pa je poskrbel Miha Gorše.

Nika Belaj, zmagovalka tretje sezone v starejši kategoriji (od 6. do 9. razreda OŠ). Foto: Črtomir Groznik

Za uvrstitev v finale se je letos potegovalo že okoli 400 mladih pevskih talentov, ki so na oder stopili izjemno pripravljeni, zato je imela komisija že v predtekmovanju projekta zelo težko delo, kako iz množice dobrih pevcev izbrati najboljše polfinaliste. Še težje delo pa je imela komisija, ko je izbirala 30 finalistov, ki se bodo v skoraj povsem izenačeni konkurenci letos trudili za zmago, za lastno pesem, darilo Sazasa, s čimer se jim dodatno odpirajo medijski odri. Eno pa je gotovo, v Sloveniji je veliko pevskih talentov, ki samo čakajo, da dobijo priložnost, da se pokažejo tudi v širšem okolju, ne samo na prireditvah v šolah.

V četrti sezoni je družba Radio-Tednik s projektom Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo naredila še korak dlje, na tekmovalne odre so stopili tudi talenti iz novih okolij.

Finalno prireditev tretje sezone si je ogledalo več kot 1500 obiskovalcev. Foto: Črtomir Groznik

Doslej jih je na oder projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo stopilo že več kot 1.100, njihove nastope pa si je ogledalo že okoli 15 tisoč ljudi. Že v tretji sezoni je finale posnela tudi RTV Slovenija. Televizijski gledalci si bodo lahko ogledali tudi posnetek finalne prireditve četrte sezone.

Direktor družbe Radio-Tednik Ptuj, izvajalca projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, v sodelovanju z občinami in šolami ter tudi ob podpori sponzorjev in donatorjev, ki so prav tako spoznali pozitivne strani tega projekta, je prepričan, da bodo z njim tudi v prihodnje bogatili življenja otrok, njihovih staršev in občin. Ob tem pa so skušali predstaviti še druge pozitivne plati življenja in dela v lokalnih okoljih, da bo odločitev za vključitev v ta edinstven slovenski projekt še lažja. V družbi ne skrivajo ambicij, da si ga prizadevajo razširiti na vso Slovenijo, v bližnji prihodnosti pa tudi čez mejo, v sosednje države, tudi s podporo ministrstva za kulturo glede na značaj projekta.