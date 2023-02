Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad dominiral Harry Styles

Na podelitvi v londonski areni O2 je Styles prejel nagrade za album leta za ploščo Harry's House, pesem leta As It Was, izvajalca leta in najboljšo pop/r&b izvedbo.

Pred tednom dni prejel ameriško glasbeno nagrado grammy

"Ta večer je bil zame res zelo poseben in nikoli ga ne bom pozabil," je povedal 29-letni pevec in tekstopisec, ki je pred tednom dni za svoj lani izdani album prejel tudi ameriško glasbeno nagrado grammy. Zahvalil se je tudi svojim nekdanjim kolegom iz skupine One Direction.

Drugi veliki zmagovalec večera je bila ženska indie rock skupina Wet Leg, ki je na sceno vstopila leta 2021 s singlom Chaise Longue. Prejela je nagradi za najboljšo britansko skupino in najboljšega debitanta. Od prav tako skupno štirih nominacij sta glasbenici ostali praznih rok za album leta ter v kategoriji rocka in alternativne glasbe, kjer so slavili The 1975.

Nagrado za mednarodno izvajalko leta prejela Beyonce

Organizatorji britov so lani uvedli spolno nevtralni kategoriji za izvajalca leta in mednarodnega izvajalca leta, ki ne ločujeta več glasbenikov od glasbenic. Tako je nagrado za mednarodno izvajalko leta prejela ameriška zvezdnica Beyonce, nagradili pa so jo še v kategoriji najboljše mednarodne pesmi za skladbo Break My Soul.

Beyonce se podelitve v Londonu ni udeležila, se je pa zahvalila prek video sporočila. Svojim oboževalcem je še sporočila, da se "vidijo na turneji", ki jo bo v podporo albumu Renaissance začela v maju.