Izjemen uspeh Slovenca v nemškem šovu The Voice #foto #video

21-letni Benjamin Dolić se je v finalu šova The Voice of Germany , v katerem se je pomeril s še tremi pevci, uvrstil na drugo mesto. Zdaj se odpravlja na turnejo.

V nedeljo zvečer se je z velikim finalom končal priljubljeni nemški TV-šov The Voice of Germany, v njem pa je nastopil tudi mladi slovenski pevec Benjamin Dolić, ki se je pomeril s tremi sotekmovalci, in sicer Jessico Schaffler, Erosom Atomusom Islerjem in Samuelom Röschem.

Dolić je med drugim zapel She's Out Of My Life Michaela Jacksona in Ruin My Life, ki jo je zapel skupaj z izvajalko te pesmi, švedsko vzhajajočo zvezdo Zaro Larsson, z mentorico Yvonne Catterfeld pa je zapel pesem Creep skupine Radiohead.

Kot pišejo nemški mediji, je 21-letni Slovenec, ki zadnji dve leti živi v Švici, navdušil s svojimi izvedbami, a je na koncu s 55 odstotki glasov gledalcev in žirije zmagal Samuel Rösch, Dolić se je uvrstil na drugo mesto.

Zmagovalec Samuel Rösch Foto: Getty Images

Visoko uvrstitev v nemškem šovu namerava Slovenec čim bolje izkoristiti. Najprej se bo s sotekmovalci odpravil na turnejo po Nemčiji, en koncert bodo priredili tudi na Dunaju, nato pa se bo spet posvetil samostojni glasbeni karieri. "Svoje pesmi pišem sam in želim si izdati singel ter videospot, v najboljšem primeru tudi album," je povedal za švicarsko revijo Schweizer Illustrierten. Dodal je, da je zaradi nastopa v šovu The Voice of Germany postal zelo prepoznaven in dobil tudi vrsto ponudb.

