Drake za svoje pesmi noče grammyjev

Grammyji kot podelitev in kot glasbene nagrade so v vse večjih škripcih: vse več globalno priljubljenih glasbenikov jim namreč obrača hrbet. Kanadski popzvezdnik The Weeknd je po letošnji podelitvi, na kateri so ga povsem spregledali, napovedal, da bo te glasbene nagrade v prihodnje bojkotiral, in ob tem mu je podporo izreklo več glasbenih kolegov.

Med njimi tudi njegov sonarodnjak, raper Drake, ki je svoje besede prelil tudi v dejanja. Potem ko se je konec novembra znašel med nominiranci za grammyje, ki jih bodo podelili konec januarja, je ta teden sporočil, da se umika iz izbora.

Umaknil je obe nominaciji, ki ju je prejel: z albumom Certified Lover Boy je bil nominiran za najboljši rap album, s skladbo Way 2 Sexy pa za najboljši rap nastop.

Zakaj se je odločil za to potezo, Drake ni pojasnil, je pa zato v preteklosti jasno in glasno spregovoril o tem, zakaj Grammyji po njegovem mnenju izgubljajo smisel. "Ne bi nas več smelo presenečati, kakšen prepad vlada med vplivnimi glasbeniki in temi nagradami," je sporočil v začetku letošnjega leta, "potrebujemo nekaj novega, kar bomo lahko skozi čas gradili in predali naslednjim generacijam."

