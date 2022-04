Big Foot Mama bo praznovala 30 (+2) let v polni Areni Stožice

Oglasno sporočilo

Ob boku z vajami Big Foot Mame potekajo intenzivne priprave s kreativno in produkcijsko ekipo, ki z režiserjem Igorjem Zupetom iz Nordcross produkcije snuje svetlobno scenografijo (Gregor Smrdelj), scenografsko postavitev odra (Marco Juratovec), vizualno podobo na LED zaslonih (Lina Rica in Ivana Armanini) in režijo tv prenosa.

IZJAVA BIG FOOT MAME: "Za nami je 32 let dolga zgodba številnih spominov in podvigov, življenjskih odločitev in dosežkov. Hvaležnost temu teku na dolge proge se spodobi oplemenititi na najimenitnejšem koncertnem prizorišču v Ljubljani, kjer bomo uprizorili svoj največji spektakel doslej!"

POT SPOMINOV

Težko si je zamisliti, kako dolga doba je 32 let, težko je v enem stavku strniti vse dogodke in spomine! Zgodovina govori sama zase, saj so Bigfooti po vsem tem času uspeli ohraniti status edinstvenih rock velikanov. Osem studijskih albumov, na desetine ponarodelih pesmi in ikoničnih videospotov, na tisoče koncertov, številne razprodane velike dvorane ter nepregledno število oboževalcev različnih generacij – vse to je veličastna statistika, ki malo pove o tem, kaj pomeni 32 let življenja posvečati projektu, ki je iz najstniškega hobija prerasel v rock’n’roll institucijo.

Koliko garanja, vlaganja, odpovedovanja, uživanja v vzponih in reševanja iz težkih trenutkov – to je srž življenja petih fantov, ki so medtem iz nadobudnih razigranih najstnikov zrasli v zrele rock’n’roll umetnike. Ja, Big Foot Mama že 32 let uspešno piše zgodbo o neusahljivi ustvarjalnosti in veliki ljubezni do rock’n’rolla. Slovenski glasbeni prostor bi bil brez njihove stalne prisotnosti bistveno drugačen.

Foto: Luka Kaše

Spodobi se, da tako visok jubilej dobi mesto v zgodovini Big Foot Mame: veliki koncert v ljubljanski Areni Stožice 20. 5. 2022. ŽE KUPLJENE VSTOPNICE VELJAJO ZA NOV DATUM. Nakup vstopnic je mogoč tudi z BON21. Več na https://bit.ly/BON21

