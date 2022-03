V Sloveniji bodo snemali priljubljeno Netflixovo serijo

Novo, tretjo sezono Netflixove uspešnice The Witcher s Henryjem Cavillom na čelu bodo snemali v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem, poroča spletna stran Redanian Intelligence, ki je posvečena dogajanju, povezanim s to priljubljeno serijo.

Kot navajajo, bodo v Italiji snemali na območju Južne Tirolske oziroma Zgornjega Poadižja, se nato preselili v Slovenijo in snemanje zaključili na Hrvaškem. Snemanje naj bi se začelo konec marca ali v začetku aprila, še dodajajo.

Pri Netflixu sicer teh navedb za zdaj niso ne potrdili ne zanikali. Prvo sezono so snemali na vrsti lokacij po Evropi, od Madžarske, Avstrije in Poljske do Velike Britanije in Španije, drugo sezono pa so zaradi omejitev potovanj, povezanih s pandemijo, v celoti posneli na Otoku.

