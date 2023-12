V Beogradu nagradili slovenski film

"Režiserju uspe v tem zelo osebnem poklonu premagati žalost ob izgubi bližnjega prijatelja in sodelavca in jo usmeriti v filmsko raziskovanje moči in krhkosti človeškega obstoja. Film nam pokaže, da prvo ne izključuje drugega. Režiser se poslavlja z eksperimentiranjem z različnimi kinematografskimi slogi in formati. Ko se pred nami odpre ta zelo raznolik material, postane meja med igralcem in osebo, ki stoji za njegovimi bistvenimi vlogami, zabrisana. Kontemplativen in čustveno navdušujoč portret igralca, ki ga preganjata eksistencialni strah in nemir," je o filmu Damjana Kozoleta zapisala žirija, ki so jo sestavljali programski direktor filmskega festivala v Solunu Dimitris Kerkinos, hrvaška filmska kritičarka Dina Pokrajac in srbski režiser Nikola Stojanović.

Film Pero je imel svetovno premiero februarja letos na filmskem festivalu v Rotterdamu, na Festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je prejel vesno za posebne dosežke.

29. Festival avtorskega filma je letos potekal od 24. novembra do 1. decembra, na njem so v glavnem programu med 12 filmi pokazali tudi film Opazovanje Janeza Burgerja, za katerega je to bil drugi mednarodni festival po premieri na filmskem festivalu v estonskem Talinu.