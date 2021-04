Umrla je Helen McCrory, igralka iz Harryja Potterja in Birminghamskih tolp

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starosti 52 let je za posledicami raka umrla britanska filmska, televizijska in gledališka igralka Helen McCrory.

"Po junaški bitki z rakom je na svojem domu, obkrožena z ljubeznijo družine in prijateljev, mirno umrla prelepa in mogočna ženska Helen McCrory," je na družbenih omrežjih sporočil njen življenjski in igralski sopotnik Damian Lewis, "umrla je tako, kot je živela. Neustrašno."

Helen McCrory se je rodila leta 1968 v Paddingtonu v zahodnem Londonu kot najstarejša od treh otrok. Obiskovala je šolo v jugovzhodni Angliji in eno leto živela v Italiji, preden je študirala igro v Drama Centre v Londonu. V svoji karieri je nato odigrala množico vlog na malem in velikem platnu, pa tudi na odru, navaja STA.

Najbolj znana je bila po vlogi v seriji Birminghamske tolpe in kot Narcissa Malfoy iz franšize o Harryju Potterju. Dvakrat je upodobila Cherie Blair, ženo nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira, in sicer v filmih Kraljica režiserja Stephena Frearsa iz leta 2006 in Posebni odnosi Richarda Loncrainea iz leta 2010. V filmu o Jamesu Bondu Skyfall, ki ga je režiral Sam Mendes, pa je odigrala izmišljeno britansko notranjo ministrico Clair Dowar.

Od leta 2007 je bila poročena z igralcem Damianom Lewisom. Foto: Guliverimage/AP

Z Damianom Lewisom, s katerim je skupaj zaigrala v ameriški televizijski seriji Domovina, se je poročila leta 2007. Par se je spoznal pri Shakespearovi igri Mnogo hrupa za nič, v kateri sta odigrala vlogi protagonistov Beatrice in Benedicka, še piše STA.

Leta 2011 je za časnik Independent povedala, da se je izognila slavi, a da je počaščena, da je lahko igrala tako zanimive vloge. Po njenih besedah je naloga igralca v tem, da prepriča občinstvo, da je življenje blatno in čudovito hkrati in da ga je kot takega vredno živeti.