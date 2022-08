Umrl režiser filmskih spektaklov Wolfgang Petersen

Umrl je nemški režiser Wolfgang Petersen, režiser filmov Podmornica (Das Boot), Ugrabitev (Air Force One) in Vihar vseh viharjev (The Perfect Storm). Star je bil 81 let, umrl pa je v petek v Los Angelesu za posledicami raka na slinavki, je sporočil njegov pomočnik.

Wolfgang Petersen je bil nadvse ugleden režiser tako v Hollywoodu kot tudi v rodni Nemčiji. V svoji več desetletij bogati karieri je delal z največjimi igralskimi zvezdniki, kot so Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, Rene Russo in Glenn Close.

Aktiven je bil praktično vse do smrti in je zavračal upokojitev. Še lani se je ob 80. rojstnem dnevu šalil, da bi delal do stotega leta, če bi le lahko.

Petersen z Bradom Pittom ob premieri filma Troja Foto: Guliverimage/AP

Kot je dejal, se tudi ni hotel preveč ukvarjati z "zgodovino", ampak je vedno gledal le naprej. "Zelo redko sem gledal filme, ki sem jih naredil. Das Boot je bil sicer velika prelomnica v mojem življenju in za mojo kariero," je povedal tedaj.

Kultni film Podmornica o posadki nemške podmornice med drugo svetovno vojno z Jürgenom Prochnowom in Herbertom Grönemeyerjem v glavnih vlogah je Petersena leta 1981 izstrelil med velike zvezdnike Hollywooda.

Prizor iz filma Das Boot (Podmornica) iz leta 1981 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Film je bil nominiran za oskarja v šestih kategorijah, Petersen – tedaj star nekaj čez 40 let – pa je bil nominiran za režijo in priredbo scenarija. Na koncu je film sicer ostal praznih rok, a je Petersen z njim več kot očitno opozoril na svoj talent.

Leta 1987 se je z ženo Mario preselil v Los Angeles v ZDA, kjer je njegova kariera dobila dodaten zagon. Podpisal se je tudi pod fantazijo Neskončna zgodba (The Neverending Story), nato pa so v 90. letih prejšnjega stoletja sledili hiti Na ognjeni črti (In the Line of Fire) s Clintom Estwoodom, Izbruh (Outbreak) z Dustinom Hoffmanom, Ugrabitev (Air Force One) s Harrisonom Fordom, Vihar vseh viharjev (The Perfect Storm) z Georgeom Clooneyjem in Troja (Troy) z Bradom Pittom.

