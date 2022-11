Umrl je igralec Davor Janjić

Davor Janjić je po poročanju bosanskega časopisa Dnevni avaz umrl na Vojnomedicinski akademiji, v bolnišnici v Beogradu.

Rodil se je 18. novembra 1969 v Tuzli v Bosni in Hercegovini, mladost pa preživel v Sarajevu, kjer se je že kot otrok začel ukvarjati z igro. To je pozneje študiral v studiu za mlade igralce in na akademiji dramskih umetnosti v Sarajevu. Bil je član Odprte scene Obala Sarajevo in najmlajši član Ateljeja 212 v Beogradu, leta 1991 pa pred vojno vihro pobegnil v London.

Svoje pomembnejše vloge je odigral med drugim v filmih Še tisti kanček duše (Ono malo duše), Življenje s stricem, Belle Epoque, Čaruga, Oslovska leta in Duhovi Sarajeva. Za vlogo v filmu Življenje s stricem je bil nagrajen na filmskem festivalu v Montrealu, poroča STA.

Leta 1996 se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval igralsko kariero in leta 1997 zaslovel z glavno vlogo v uspešnici Outsider, filmu režiserja Andreja Košaka, ki se je od svojega glavnega junaka na Facebooku poslovil z besedami: "Zbogom, Sead."

Janjić je v Sloveniji igral tudi v Sladkih sanjah in Petelinjem zajtrku, nazadnje pa v celovečercih Prasica, slabšalni izraz za žensko in Ameba.