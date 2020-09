Oglasno sporočilo

Po štirih letih se majcena bitja, ki ljubijo ples in glasbo, vračajo na velika platna v drugem delu animirane pustolovščine Troli na svetovni turneji. Če so v prvem delu zabavna in nagajiva bitja iskala srečo in reševala svoje prijatelje, bodo v drugem delu spoznavala različne zvrsti glasbe in skušala rešiti glasbo.

Animiranim junakom so v sinhronizirani različici svoje glasove posodili slovenski igralci in pevci Katarina Bordner, Klemen Bunderla, Neisha - Neža Buh, Gregor Skočir, Tilen Artač, Saša Lešnjek, Alex Volasko, Srđan Milovanović, Jernej Kuntner, Matevž Mueller, Rok Kunaver, Žiga Bunič, Uroš Buh, Nina Kaludjerović, Luka Sešek, Urban Lutman in drugi, ki so med sinhronizacijo izjemno uživali.

(od leve proti desni: Katarina Bordner (Popi), Klemen Bunderla (Veja), Neža Buh - Neisha (kraljica Barb), Gregor Skočir (Kralj Quincy), Tilen Artač (Hickory), Nina Kaludjerović (Delta Dawn), Aleksander - Alex Volasko (Tresillo), Saša Lešnjek (Penipiščal) in Urban Lutman (Kralj Trolex)

Animirana glasbena pustolovščina TROLI NA SVETOVNI TURNEJI v 2D in 3D sinhronizirani različici na redni spored v kinematografe prihaja 1. OKTOBRA 2020.

Ustvarjalci animacij Shrek in Mali šef predstavljajo novo glasbeno pustolovščino, v kateri bo predstavljena izvirna glasba Justina Timberlaka, ki si je za svojo skladbo Can’t Stop the Feeling! v prvem delu animacije prislužil nominacijo za oskarja. Na režiserski stolček je sedel Walt Dohrn (ki je sorežiral prvi del Trolov), producentka animacije pa je Gina Shay. Sodelujeta tudi sorežiser David P. Smith in koproducentka Kelly Cooney Cilella, ki sta oba sodelovala pri prvem delu. Svoja glasova bosta znova posodila igralca Anna Kendrick in Justin Timberlake.

Na režiserski stolček je sedel Walt Dohrn (ki je sorežiral prvi del Trolov), producentka animacije pa je Gina Shay. Sodelujeta tudi sorežiser David P. Smith in koproducentka Kelly Cooney Cilella, ki sta oba sodelovala pri prvem delu. Animirana pustolovščina, v kateri bo veliko različne glasbe, bo v slovenskih kinematografih na ogled v 2D in 3D sinhronizirani različici.

O zgodbi

Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Popi (v izvirniku glas Anne Kendrick, v slovenščini ji ga posoja Katarina Bordner) in Veja (Justin Timberlake, v slovenščini Klemen Bunderla) odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock.

Ko članica hard-rock skupnosti, kraljica Barb (Rachel Bloom, v slovenščini Neža Buh - Neisha), ki ji pomaga njen oče kralj Thrash (izvirno Ozzy Osbourne, v slov. Vojko Sfiligoj), želi uničiti vse druge zvrsti glasbe, da bi rock lahko kraljeval, se Popi in Veja s svojimi prijatelji odpravita obiskat vse druge dežele, da bi združili Trole proti Barb, ki si želi vse nadvladati, in da bi rešili glasbo in svet.

IGRALSKA ZASEDBA: Anna Kendrick, Justin Timberlake, J Balvin, Rachel Bloom, Flula Borg, Kelly Clarkson, James Corden, Ester Dean, Jamie Dornan, Gustavo Dudamel, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Kunal Nayyar, Ozzy Osbourne, Anderson .Paak, Anthony Ramos, Sam Rockwell, Betsy Sodaro, Karan Soni, Kenan Thompson, Charlyne Yi, with George Clinton in Mary J. Blige

SLOVENSKI GLASOVI: Katarina Bordner, Klemen Bunderla, Neisha - Neža Buh, Gregor Skočir, Tilen Artač, Nina Kaludjerović, Urban Lutman, Luka Sešek, Jernej Kuntner, Vojko Sfiligoj, , Aleksander - Alex Volasko, Saša Lešnjek, Ambrož Kvartič, Srđan Milovanović, Matevž Mueller, Lija Trunkelj, Maša Tiselj, Rok Kunaver, Žiga Bunič, Glorija Forjan, Uroš Buh, Toni Petrovič, Andreja Sonc, Maja Predatorija, Gregor Lavtar, Mojca Funkl, Marjan Bunič, Alenka Tetičkovič, Martin Jelovšek, Maša Tiselj, Rok Kuntner, Andrei Lenart Černilogar, Sergej Milovanović, David Novak, Gal Butenko Černe, Neža Bukovec, Natalija Bukovec, Mia Lamut, Manca Kepic in drugi.

REŽIJA SINHRONIZACIJE: Jernej Kuntner (režija dialoga) in Vojko Sfiligoj (režija in priredba pesmi)

REŽIJA: Walt Dohrn

SOREŽIJA: David P. Smith

PRODUCENT: Gina Shay

KOPRODUCENT: Kelly Cooney Cilella

ŽANR: animirana glasbena pustolovščina

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas