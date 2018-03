Največji družinski filmski dogodek pomladi

Oglasno sporočilo

Spoznajte Petra Zajca. To je neustrašen, nepremišljen zajec, ki ima rad korenje in zabavo, za družino bi naredil vse, bolj razmišlja s srcem kot z glavo in še posebej rad povzroča preglavice. To ni zajec iz pravljic, ki so vam jih pripovedovale mame in babice. To je zajec, ki bo vzbudil vašo uporniško plat in željo po nori zabavi. Zajec, ki vas bo spomladi odpeljal na družinski odklop v kino.

Peter Zajec (v izvirniku Peter Rabbit) bo priskakljal na velika platna naravnost iz izjemno priljubljene istoimenske knjižne zbirke angleške pisateljice Beatrix Potter, ki se lahko pohvali z več kot 45 milijoni prodanih izvodov v kar 36 jezikih. Znameniti zajec v modrem plašču in brez hlač je svojevrstna ikona, ki je obnorela tako mlade kot odrasle in se že vrsto let prenaša iz generacije v generacijo.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Peter Zajec bo s svojo pisano živalsko družino v naše kinematografe priskakljal že 29. marca. V sinhronizirani različici je Petru Zajcu glas posodil Voranc Boh, nadvse priljubljeni mladi zvezdnik iz nadaljevanke Reka ljubezni. Njegovega največjega nasprotnika Tomaža Gregorja je v slovenski različici odigral Matevž Müller. Posrečenim sestram Petra Zajca ­– Kosmini, Klapici in Bombažki – so glas posodile Saša Pavlin Stošić, Nina Kaludjerović in Nika Rozman, v vlogi Benjamina, zvestega bratranca v rjavem suknjiču, nas bo zabaval Jan Bučar, Jernej Kuntner pa bo jelen Feliks, ki ima težave pri prečkanju ceste. Pri slovenski sinhronizaciji so sodelovali še Klemen Slakonja, Lucija Grm, Jure Gorjanec, Vanja Kretič in drugi, prav kmalu pa bomo izvedeli, kako so se naši znani domači glasovi znašli v vlogah tega malega živalskega oziroma zajčjega kraljestva. Dogodivščine Petra Zajca bodo nedvomno največji filmsko-družinski dogodek te pomladi.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Animirano-igrani film Peter Zajec pripoveduje še nikoli prej prikazano zgodbo, ki se začne, ko Petrova družina prevzame kmetijo starega gospoda Gregorja in jo začne uničevati z razmetavanjem sadja in zelenjave. Toda nato kmetijo podeduje mladi Tomaž Gregor, ki je veliko bistrejši in bolj ostroumen, kar pa je za razigranega Petra samo dodaten izziv in nikakor ne pomeni konca zabave. Ampak mladi Gregor za Petra ni samo velik sovražnik, temveč tudi morebiten tekmec.

Zaljubi se namreč v krajevno slikarko Betko, ki pa je tudi zajčkova nadomestna mama. Peter ima zdaj dodaten razlog, da spodi prišleka, njegova prizadevanja pa se nazadnje spremenijo v pravi boj, tako za kmetijo kot za naklonjenost lepe Betke. Ta tekmovalnost bo Petra Zajca in mladega Gregorja popeljala na veliko pustolovščino daleč stran od jezerske idile, vse do prometne londonske podzemne železnice in nevarnih ulic velemesta nad njo. Peter bo moral spoznati, da korenje in slava nikoli ne bosta pomembnejša od ljubezni in družine.

Foto: Continental Film

V animirano-igranem filmu Peter Zajec nas torej čakajo prava akcija, oster humor, vrhunska igra ter liki, ki bodo navdušili stare oboževalce in oboževalke posrečenega zajca in nedvomno ustvarili številne nove. Poleg Petra Zajca nas bodo zabavali tudi njegovi prijatelji, ki so prav tako nenavadni in odbiti. Sodobna animirano-igrana komedija vas bo nedvomno nasmejala do solz.

To veliko noč le pazite na svoje košarice. Peter Zajec je blizu.