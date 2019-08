Oglasno sporočilo

Letošnji 25. Sarajevski filmski festival (SFF), oaza umetnosti, kulture in ustvarjalnosti, ki že četrt stoletja združuje najpomembnejša imena iz sveta filma, bo potekal v prav posebno slavnostnem vzdušju.

Tudi tokrat se bo od 16. do 23. avgusta kar 53 filmov potegovalo za nagrado srce Sarajeva, vse ljubitelje filma v regiji pa bo še posebej navdušil edinstven projekt.

Skupina Atlantic Grupa, ki jo s SFF veže dolgoletno prijateljstvo, bo namreč s pomočjo svoje platforme "Vsi smo mi iz istega filma" vsem obiskovalcem in sledilcem na družbenih omrežjih omogočila, da postanejo del "Največjega srca Sarajeva".

Umetnost povezuje ljudi in srce Sarajeva kot prepoznavna nagrada SFF-ja predstavlja simbol odprtosti, čustvovanja, strasti do filma ter vodilno načelo festivala, ki je ta del Evrope dokončno postavil na svetovni filmski zemljevid.

S pomočjo sodobnih tehnologij je spletna platforma "Vsi smo mi iz istega filma" številnim ljubiteljem filma v preteklosti omogočila to posebno doživetje, četudi v času festivala niso bili v Sarajevu. Svoj pečat filmski umetnosti so dali s prvim amaterskim filmom v vertikalnem formatu, ki so ga lani predvajali v Sarajevu. Z njim so želeli vsakdanje umetniške trenutke in čustva ljudi v regiji povezati v edinstveno zgodbo.

Atlantic Grupa in Sarajevo Film Festival bosta tudi letos pod sloganom #SviSmoMiIzIstogFilma omogočila vsem, ki bodo na družbenih omrežjih objavili fotografijo s simbolom srca, da postanejo del mozaika "Največje Srce Sarajeva", ki bo v bosanski prestolnici slovesno predstavljen 18. avgusta.

SFF že 25 let podeljuje nagrado srce Sarajeva za najboljše filmske stvaritve, za posebno jubilejno izdajo festivala pa bo največje srce ustvarilo občinstvo kot poklon priljubljenemu festivalu.

Največjega Srca Sarajeva", so na voljo na spletni strani Vse informacije o tem, kako postati del ", so na voljo na spletni strani www.svismomiizistogfilma.com

Naročnik oglasnega sporočila je Droga Kolinska.