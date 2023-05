Na televiziji Pink ukinili kontroverzni resničnostni šov

Vodja srbske televizije Pink je naznanil, da bo aktualna sezona resničnostnega šova Zadruga zadnja. Za to se je odločil po plazu kritik o neprimernosti tovrstnih vsebin na televiziji in obenem zavrnil možnost, da bi njegov šov spodbujal nasilje.

Po strelskih napadih v Srbiji v začetku maja ter drugih primerih nasilja, ki so sledili tem tragedijam, se v srbski javnosti vrstijo kritike na račun vsebin, ki jih predvajajo nekatere komercialne televizije. Največ kritik sta bila deležna televizija Pink in njen resničnostni šov Zadruga, zloglasen zaradi škandalov, spolnosti, nasilja in kriminalcev, ki sodelujejo v njem.

Ukinil je sporni šov, a kritike zavrača

Po vse močnejšem pritisku javnosti se je lastnik televizije Pink Željko Mitrović odločil, da ta šov ukine, ko se konča njegova aktualna sezona. To je sporočil kar med snemanjem, obiskal je sodelujoče v šovu in naznanil svojo odločitev, ob tem pa izjavil, da šov kritizirajo predvsem tisti, ki ga ne gledajo, to pa naj bi bili vsi, ki nasprotujejo aktualni srbski oblasti z Aleksandrom Vučićem na čelu. Ob tem velja omeniti, da večina srbskih komercialnih televizij vključno s Pinkom je Vučiću naklonjena.

"Ljudje, ki tega programa praktično ne gledajo, so polni kritik. In ne le kritik, obtožujejo nas, da smo krivi za neke družbene dogodke, ki so skrajno pošastni, a s tem programom nimajo nobene zveze, in jih ta program ni mogel spodbuditi," je izjavil Mitrović.

Čeprav zavrača kritike, bo ta sezona Zadruge zadnja in je na televiziji Pink ne bodo več snemali. "Če bomo v prihodnosti snemali kakšen resničnostni šov, bo ta drugačen," je dodal in sodelujočim v šovu zabičal, naj se do konca snemanja izogibajo kakršnimkoli fizičnim stikom, sicer ne bodo dobili nobenega honorarja.

V Srbiji se medtem vrstijo protesti proti kulturi nasilja, že takoj po strelskih napadih pa so sprožili peticijo za odvzem dovoljenja televizijama Pink in Happy. Kot je takrat pojasnil aktivist in vodja gibanja Začni spremembe (Kreni-Promeni) Savo Manojlović, zamisel o ukinitvi resničnostnih šovov na televizijah z nacionalno frekvenco ni nova. Opozoril je na "štiri leta molka" institucij v Srbiji, ki niso reagirale na 112 dopisov v zvezi s pobudo o ukinitvi resničnostnih šovov, ki jo je gibanje začelo leta 2019.

Izpostavil je, da ne trdijo, da so resničnostni programi edini vzrok tega, kar se danes dogaja s srbsko družbo, prepričani pa so, da "kriminal, nasilje in prostitucija, ki jih v teh televizijskih programih predstavljajo kot pozitivne vrednote, gotovo nimajo blagodejnega vpliva na družbo". Dodal je še, da gre za problem, ki ga morajo rešiti skupaj, z ustavnimi mehanizmi in preko institucij, je poročala STA.

Po Zadrugi novi, nič manj problematični šovi?

Ob Mitrovićevi napovedi, da bo ukinil Zadrugo, so kritiki tovrstnih vsebin sicer precej skeptični. Manojlović je na družbenih omrežjih izrazil mnenje, da gre za prevaro in da Mitrović ne namerava spremeniti ničesar, nekateri drugi kritiki pa za srbske medije izjavljali, da bo Zadrugo morda res ukinil, a se bo domislil kakšnega novega, nič manj problematičnega šova.