Na Hrvaškem vse bolj služijo s filmskimi produkcijami

Na Hrvaškem so s ponujanjem storitev za snemanje filmov prestižnih svetovnih studiev od leta 2012 zaslužili približno milijardo kun ali 135 milijonov evrov. Od tega so približno tretjino zneska zaslužili letos, kažejo podatki hrvaškega avdiovizualnega centra (Havc). Za še boljše finančne rezultate bi sicer potrebovali sodoben filmski studio.

Na Hrvaškem so s sofinanciranjem velikih filmskih produkcij za prestižne svetovne filmske hiše začeli leta 2012. Skoraj tretjino od milijarde kun prihodkov v sedmih letih so uresničili letos do septembra, ko so hollywoodske filmske ekipe, pa tudi njihovih kolegi iz Netfilxa, Amazona in HBO, na Hrvaškem pustili nekaj več kot 326 milijonov kun ali 49,3 milijona evrov, je objavil Havc.

Kot so dodali, so od leta 2012 sofinancirali snemanje tovrstnih filmov na Hrvaškem s približno 205 milijoni kun ali 27,7 milijona evrov. Pred kratkim so svoj finančni delež pri financiranju tujih filmskih produkcij za snemanja na Hrvaškem zvišali z 20 na 25 odstotkov.

Direktor Havca Chris Marcich je povedal, da povpraševanje za snemanja na Hrvaškem presega proračunske zmogljivosti Havca. Zato pričakujejo podporo ministrstev za kulturo in finance, navaja danes hrvaški Jutarnji list.

Snemajo film v sodelovanju s producentsko hišo Martina Scorseseja

Marcich je izpostavil, da na Hrvaškem prav zdaj snemajo film Murina (Jegulja), in sicer v sodelovanju s producentsko hišo znamenitega ameriškega režiserja Martina Scorseseja, do konca leta pa pričakujejo še dva velika filma in nadaljevanko. Ob tem ni razkril, za katere produkcije gre.

Foto: Getty Images

Prepričan je, da obstaja prostor za napredek filmske industrije na Hrvaškem, a bi za to morali zgraditi sodoben filmski studio in tudi izobraziti generacijo filmskih delavcev od kostumografov in maskerjev do mizarjev in električarjev.

Ena od prednosti Hrvaške pred konkurenco so zanimive filmske lokacije, ki se nahajajo na majhnih razdaljah. V samo nekaj urah je možno spremeniti celoten filmski set in se z morja in otokov preseliti v gore ali na slavonske ravnice in obratno. Obenem je na Hrvaškem veliko sodobnih zgradb in starih industrijskih lokacij, ki so lahko kulise za različne filmske zgodbe, še navaja zagrebški časnik.

V Zagrebu lani posneli 150 filmov, nadaljevank in oglasov

V Zagrebu so sicer v okviru mestne uprave odprli urad za film, ki se razvija po vzoru podobnih že uveljavljenih projektov v Pragi in na Dunaju. Pričakujejo, da bodo letos imeli še več filmskih projektov, kot je Cinemaxova nadaljevanka Strike Back (Povračilo). Lani so v hrvaški prestolnici posneli 150 različnih filmov in nadaljevank, vključno s študentskimi, oglaševalskimi in nekomercialnimi filmi.