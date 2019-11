Ko se nočne more uresničijo

Oglasno sporočilo

Grozljivko sta režirala Scott Beck in Bryan Woods in zanjo tudi napisala scenarij (skupaj sta napisala scenarij tudi za grozljivko Tiho Mesto in bila dvakrat nominirana). Producenti filma so Eli Roth (Cabin Fever, Hostel, Hostel Part II, Knock Knock, The Green Inferno, The House with a Clock in Its Walls), Todd Garner, Mark Fasano, Vishal in Ankur Rungta.

Oglejte si NAPOVEDNIK:

O ZGODBI:

Na noč čarovnic skupina prijateljev naleti na hišo, v kateri straši in kjer iz obiskovalcev izvabijo najhujše strahove. Noč postane smrtonosna, saj prijatelji kmalu pridejo do zastrašujočega spoznanja, da so nekatere nočne more resnične.

O PRODUKCIJI:

Grozljivko sta režirala filmarja Scott Beck in Bryan Woods, ki se poznata že iz rane mladosti – iz osnovne šole, kjer sta ugotovila, da imata podobno zanimanje za film. Njuno sodelovanje se je nadaljevalo v srednjo šolo, kjer sta režirala številne kratke filme. Pred grozljivko Strašila je bil njun zadnji skupni projekt grozljivka Tiho mesto (A Quiet Place), za katero sta napisala scenarij.

Pri Strašila sta se vrnila k tipu klasične grozljivke, ki požene strah po žilah še dolgo po ogledu filma. Oba imata zelo rada preprost film, ki straši in oba sta med odraščanjem kot najstnika imela priložnost doživljati strah, saj sta živela blizu zapuščenih tovarn. Tam pa sta seveda uporabila vso svojo domišljijo in ugotavljala, katera metoda ustrahovanja bi bila najbolj primerna. Te prve izkušnje so jima dale ključno pomembnost za žanr grozljivke - da je bolj strašljivo tisto, česar ne vidiš.

Eden od ključnih oseb pa je bil tudi producent, scenarist in režiser Eli Roth, ki ga je pritegnil scenarij in pri filmu sodeluje kot producent. Njegovi nasveti pri projektu so bili neprecenljivi, pravita režiserja grozljivke, vedno pa se vrača nazaj z likom – cilj je namreč ustvariti takšne, ki jih občinstvo vzljubi in potem ko padajo smrtne žrtve, se povečujejo tudi čustva.Film so snemali nekaj tednov v eni od zapuščenih tovarn v državi Kentucky, ravno v času noči čarovnic, in ne samo igralci, tudi druga filmska ekipa je bila oblečena v kostume, nekatere celo iz filma, kar je še dodatno prispevalo v pravemu vzdušju, ki ga pričara najstrašnejša noč v letu.

IGRALSKA ZASEDBA: Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn McClain, Andrew Caldwell, Shazi Raja, Schuyler Helford

REŽIJA: Scott Beck in Bryan Woods

SCENARIJ: Scott Beck in Bryan Woods

PRODUCENTI: Eli Roth, Todd Garner, Mark Fasano, Vishal Rungta, Ankur Rungta

IZVRŠNI PRODUCENTI: Nick Meyer, Marc Schaberg, Josie Liang, Jon D. Wagner, Tobias Weymar, Sean Robins, Jeremy Stein

ŽANR: grozljivka

