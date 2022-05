Jennifer Grey bo ponovno zaigrala v nadaljevanju filma Umazani ples

Iz Cannesa prihajata dve veliki novici: filmski studio Lionsgate je končno razkril dve ključni komponenti nadaljevanja filma Umazani ples. Najprej: film bo režiral Jonathan Levine, ki se je podpisal pod filma Zapelji me, če me moreš in 50/50 in je prvotno nameraval film samo producirati, preden se je odločil, da ga bo kar režiral. Drugič, in morda še pomembneje, Jennifer Grey se bo vrnila in še enkrat bo igrala Baby.

Po navedbah strani Deadline bo film Umazani ples "romanca o polnoletnosti, osredotočena na izkušnjo mlade ženske v poletnem taboru, a tokrat bo to neke vrste Babyjino lastno potovanje po preteklosti, kar bo ustvarilo večplastno pripoved."

Foto: Guliverimage

Jennifer Grey bo ponovila vlogo Frances Houseman Baby. In kot je za Deadline povedal 45-letni Levine, bo lik Johnnyja Castlea, ki ga ja upodobil pokojni Patrick Swayze, del Babyjinega potovanja v zgodbi. "Ta film obstaja v dialogu z originalom," je razkril Levine. "Zgodbo želimo predstaviti povsem novi generaciji."

Poleg tega je režiser še dejal, da 62-letna Greyeva morda ni edina članica prvotne zasedbe, ki se bo po 35 letih ponovno vrnila v nadaljevanje filma. "Pogovarjamo se tudi z drugimi igralci, a pomembnejša stvar za nas je bila, da je Jennifer za. Je neprecenljiva sodelavka. Poskušali bomo vključiti čim več ljudi iz izvirnika. Na vsak način želimo biti spoštljivi." Levine je tudi namignil, da bi lahko glasba Liz Phair in Alanis Morissette krasila zvočno podlago.

Umazani ples je najbolje prodajani film studia Lionsgate. Izvirnik je režiral Emile Ardolino. Ljubezensko zgodbo so podprle brezčasne skladbe, kot je z oskarjem nagrajena (I’ve Had) The Time of My Life. V preteklosti so se poskusi nadaljevanj filma klavrno končali, Dirty Dancing: Havana Nights iz leta 2004 med gledalci ni bil dobro sprejet.

Preberite še: