Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Alicia Vikander, Robert De Niro, Pedro Pascal in Natalie Portman so le nekateri od zvezdnikov, ki se bodo v prihodnjih dveh tednih sprehodili po rdeči preprogi najprestižnejšega filmskega festivala na svetu v Cannesu.

Začenja se 76. filmski festival v Cannesu, kjer bodo do konca prihodnjega tedna premiero doživeli nekateri najbolj pričakovani filmi tega leta, vključno z Indiano Jonesom in artefaktom usode, trilerjem Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon, novim filmom Wesa Andersona Asteroid City in kopico filmov evropskih mojstrov, kot so Wim Wenders, Alice Rohrwacher, Jonathan Glazer, Aki Kaurismäki, Ken Loach in celo nedokončani film pokojnega utemeljitelja francoskega novega vala Jeana-Luca Godarda. V sklopu filmskega sejma bo predvajan tudi slovenski film Poslednji heroj v režiji Žige Virca, avtorja enega mednarodno najuspešnejših slovenskih dokumentarcev Houston, imamo problem.

Festival v Cannesu je tako vpliven in pomemben, ker že desetletja uspešno združuje odmevne komercialne premiere z avtorskimi, umetniškimi filmski deli in tako se v presečišču pogosto znajdejo prelomni filmi, ki zaznamujejo generacije, na primer Taksist, Šund, Parazit, Peti element, Apokalipsa zdaj! in celo Pixarjeva priljubljena animacija V višave.

Letošnji predsednik žirije je švedski režiser Ruben Östlund, ki je lani za film Trikotnik žalosti prejel zlato palmo. Foto: Reuters

Mondena lokacija privabi zvezdnike in drugo hollywoodsko srenjo, ki tam promovirajo svoje filme ter pri tekmovalnem programu debatirajo o filmski umetnosti in njenem pomenu, sploh kadar se odločijo podeliti nagrade kontroverznim filmom, kot je bila recimo pred desetletjem spolno izredno eksplicitna romantična drama Modra je najtoplejša barva.

Najodmevnejši filmi letošnjega festivala

Organizatorji festivala so se očitno odločili, da bo odprtje primerno za film, ki ga bodo najbolj oblegali paparaci. Jeanne du Barry je kostumska drama o francoskem kralju Ludviku XV. in njegovi ljubici. V prvi vlogi po zaključku zloglasnega sojenja z bivšo ženo Amber Heard bo francoskega kralja upodobil Johnny Depp, za dodatno mero kontroverznosti pa je poskrbela režiserka in glavna igralka Maïwenn, ki je pred kratkim v restavraciji napadla odgovornega urednika spletnega časopisa in mu pljunila v obraz.

Napovednik filma Jeanne du Barry:

Manj kontroverzni, a fotografom nič manj privlačni zvezdniki bodo pritegnili pozornost na premieri filma Wesa Andersona Asteriod City. Samosvoj filmar z značilnim vizualnim in pripovednim slogom je tudi ljubljenec slovenskega občinstva, saj sta njegova filma Kraljestvo vzhajajoče lune in Grand Budapest hotel med desetimi najbolj gledanimi filmi v zgodovini Kinodvora. Asteroid City naj bi bil njegov prvi znanstvenofantastični film, čeprav iz napovednika in opisov zgodba ni povsem razvidna. V filmu se tare zvezdniških imen, med drugim Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Edward Norton, Steve Carell, Maya Hawke in Tilda Swinton.

Napovednik filma Asteriod City:

Nedvomno manj zabaven, a nič manj odmeven film, za katerega upamo, da bo tudi pri nas na voljo v kinu, bo nov triler Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon. Zgodba se osredotoča na FBI-jevega agenta v letu 1920, ki preiskuje umore med ameriškimi staroselci. Te želijo sosedi pregnati, da bi dobili njihovo z nafto bogato zemljo. Kot je v zadnjih letih značilno za režiserja, film traja več kot tri ure in je stal kar 200 milijonov dolarjev. V glavnih vlogah so Jesse Plemons, Robert De Niro in Leonardo DiCaprio. Film je nastal za pretočno videoteko Apple TV+ in tja prihaja jeseni, a ima pred tem napovedano tudi kinodistribucijo.

Foto: Apple TV+

S premiero v Cannesu se vrača Jonathan Glazer, angleški mojster filmov, ki vzbujajo nelagodje. Njegova kultna Pod kožo in Poslednji rop sodita med ključne filme tega tisočletja, nov film The Zone of Interest pa bo nedvomno še stopnička višje v njegovem opusu, saj prikazuje življenje družine poveljnika nacističnega koncentracijskega taborišča. Ravno tako nelagoden, a tudi pomemben film je posnela avstrijska avtorica Jessica Hausner. Club Zero je o učiteljici v dekliški šoli, ki učenke nagovarja k anoreksiji.

Zato pa bo veliko bolj zabavna največja premiera festivala, Indiana Jones in artefakt usode, v kateri se bo sloviti arheolog podal še na zadnjo pustolovščino. To je zadnji film s Harrisonom Fordom v vlogi naslovnega junaka in prvi, ki ga ne bo režiral Steven Spielberg, saj je žezlo predal mlajšemu Jamesu Mangoldu. Ta je v predogledih tako navdušil studio, da so mu nemudoma odobrili film iz sveta Vojne zvezd. Poleg Forda v filmu igrajo tudi Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, vrne pa se tudi John Rhys-Davies.

Napovednik filma Indiana Jones in artefakt usode:

Slovenci v Cannesu

Poleg tekmovalnega in obtekmovalnega programa ima festival v Cannesu še eno izredno pomembno funkcijo – filmski trg. Tam producentom in distributerjem predstavljajo filme iz vsega sveta, ki iščejo distribucijo ali dodatno financiranje. Slovenski filmski center že vrsto let sodeluje pri teh aktivnostih za slovenske filme.

Letos bo mednarodnega distributerja iskala črna komedija Poslednji heroj, ki jo je režiral Žiga Virc. Film je nastal v koprodukciji z Grčijo, Hrvaško in Italijo, v glavnih vlogah pa so Primož Pirnat, Eva Jesenovec, Bine Matoh in Jurij Drevenšek. Zgodba se osredotoča na Franceta, ki se upre gradnji podružnice nemške trgovske verige v svojem kraju, saj naj bi ta stala na mestu partizanskega spomenika njegovemu očetu. Za zdaj še ni znano, kdaj film pride v naše kinematografe, vendar najverjetneje jeseni, po Festivalu slovenskega filma.

Napovednik filma Sestre:

Slovenski filmski center bo predstavil tudi filme, ki so tik pred snemanjem, med drugim težko pričakovani prvenec režiserke Kukle z naslovom Fantasy, ki je nadgradnja njenega večkrat nagrajenega kratkega filma Sestre. Nič manj pričakovan ni igrani prvenec Urške Djukić, ki je letos prejela francoskega cezarja za Babičino seksualno življenje. Poleg njih bodo predstavljeni tudi novi projekti večkrat nagrajenih slovenskih režiserjev Urše Menart (Vse, kar je narobe s tabo), Darka Štanteta (Izgubljeni sin), Klemna Dvornika (Blok 5) in Vincija Vogua Anžlovarja, ki edini med njimi že snema svoj film, mladinski Tartinijev ključ.

Napovednik filma Babičino seksualno življenje: