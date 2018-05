Zvezdnik Črnega panterja v sodobni priredbi slovitega distopičnega romana #video

Zgodba filma govori o prihodnosti, kjer so mediji omama za ljudstvo, zgodovino pa spreminjajo tako imenovani gasilci, ki namesto gašenja požarov sežigajo prepovedane knjige.

Med njimi je tudi mladi gasilec Guy Montag (Michael B. Jordan), ki težko sprejema svojo vlogo moža zakona in se v idealističnem boju, da bi pridobil svojo človečnost, upira nadrejenim, zlasti stotniku gasilcev Beattyju (Michael Shannon).

V filmu spremljamo še ovaduhinjo Clarisse (Sofia Boutella), in novinarko tabloida (Lilly Singh), ki širi lažno propagando in poroča o uspešnih zažigalnih akcijah gasilcev.

"Roman Raya Bradburyja mi je bil od nekdaj všeč. Pred dvema letoma sem med opazovanjem sveta okoli sebe pomislil, da je zdaj pravi čas za njegovo sodobno interpretacijo.

Hvaležen sem HBO, da mi je pomagal uresničiti vizijo za ta film in ga predstaviti publiki s pomočjo neverjetne igralske zasedbe." je povedal režiser filma Ramin Bahrani, ki se je skupaj z Amirjem Naderijem podpisal tudi pod scenarij.

Bahrani ni prvi filmski ustvarjalec, ki se je navdušil nad Bradburyjevim romanom iz leta 1953. Prvo priredbo tega je leta 1966 režiral sloviti François Truffaut, glavne vloge v njegovem edinem angleško govorečem celovečercu pa so odigrali Oskar Werner, Julie Christie in Cyril Cusack.

Film Fahrenheit 451 si boste prek storitve videa na zahtevo HBO GO lahko ogledali od nedelje, 20. maja . Na programu HBO bo premiera filma isti dan ob 20. uri , na HBO On Demand pa bo ta na voljo od ponedeljka .

