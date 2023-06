Blizu v režiji Belgijca Lukasa Dhonta evropska filmska nagrada občinstva lux

Film Blizu prinaša rahločutno in presunljivo zgodbo o prijateljstvu in odgovornosti ter raziskuje prijateljstvo med najstniškima fantoma Leom in Remijem, ki je nenadoma pretrgano. Leo se trudi razumeti, kaj se je zgodilo, zato pristopi k prijateljevi materi.

Blizu je bil med drugim že nagrajen z veliko nagrado žirije v Cannesu in nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec. Na ljubljanskem Liffu je dobil nagrado Art kino mreže Slovenije in nagrado mladinske žirije Kinotrip.

Med petimi nominiranci za evropsko filmsko nagrado občinstva lux so letos bili še Trikotnik žalosti švedskega režiserja Rubna Östlunda, Alcarras v režiji Španke Carle Simon, Burning Days turškega filmskega ustvarjalca Emina Alperja in Will-o'-the-Wisp, ki ga podpisuje portugalski režiser Joao Pedro Rodrigues.

Glasovanje, h kateremu sta gledalce vabila Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, je potekalo do 12. junija prek spleta. Platforma za podelitev nagrad je letos od evropskega občinstva prejela približno 45 tisoč ocen na lestvici od ene do petih zvezdic ter 360 ocen poslancev Evropskega parlamenta.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na slovesnosti pred podelitvijo nagrade v Evropskem parlamentu poudarila, da gre za edino filmsko nagrado na svetu, pri kateri nagrajeni film skupaj izbereta občinstvo in predstavniki demokratično izvoljene ustanove.

Lani je evropsko nagrado občinstva lux prejel film Quo Vadis, Aida? režiserke Jasmile Žbanić.

Evropsko filmsko nagrado občinstva lux podeljujeta Evropski parlament in Evropska filmska akademija v partnerstvu z Evropsko komisijo in združenjem Europa Cinemas. Nagrada temelji na nekdanji filmski nagradi Evropskega parlamenta lux, ki so jo začeli podeljevati leta 2007 kot simbol zavzemanja Evropskega parlamenta za kulturo, in nagradi občinstva Evropske filmske akademije.