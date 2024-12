Bi zaupali hlajenje in ogrevanje svojega doma izumiteljem sodobne klimatizacije?

Njihovi produkti zajemajo vse od večmegavatnih toplotnih črpalk do hišnih klimatskih naprav.

V Sloveniji je pod zastopstvom podjetja Energo Plus d.o.o. znamka Carrier bolj poznana na področju energetike in industrije. Njihove toplotne črpalke in hladilni agregati skrbijo za nemoteno proizvodnjo tudi v najzahtevnejših panogah, kot so farmacija, kemična industrija in metalurgija. Zaradi izredne zanesljivosti in robustnosti naprav so prisotne tudi v nuklearni elektrarni, zdravstvenih ustanovah ter sistemih daljinskega ogrevanja. Skrbijo za prijetno ozračje v najrazličnejših komercialnih stavbah, šolah, hotelih, domovih za ostarele ter enostanovanjskih in večstanovanjskih hišah.

Foto: ENERGO PLUS, D.O.O.

Odlična izbira za ogrevanje in hlajenje svojega doma

Dolgoletna tradicija ter z njo povezano znanje in izkušnje podjetju Carrier omogočajo razvoj lastnih tehnologij, ki so bile preizkušene na najzahtevnejših objektih, zato so njihove toplotne črpalke in klimatske naprave odlična rešitev za vaš dom.

Monoblok toplotna črpalka Carrier 30AWH-R zrak-voda je zasnovana za ogrevanje in hlajenje novih in obstoječih hiš ter manjših poslovnih objektov. Linijo toplotnih črpalk 30AWH-R sestavlja deset različnih modelov, ki zagotavljajo visoke izkoristke v režimu ogrevanja in hlajenja. Za pripravo tople vode do 60 stopinj Celzija uporablja hladivo z nizkim potencialom globalnega segrevanja R32, s čimer ni prijazna samo do vaše denarnice, ampak tudi do okolja.

Foto: ENERGO PLUS, D.O.O.

Naprava je v celoti opremljena in po sistemu "plug & play" pripravljena, da jo inštalater enostavno poveže na nov ali obstoječ ogrevalni sistem. Ima integriran hidravlični modul z rezervnim elektro grelcem ter zaslon na dotik za hitro namestitev, zagon in intuitivno uporabo.

Glavne značilnosti: Energijski razred A+++

Zmogljiva, kompaktna in okolju prijazna

Širok razpon zmogljivosti za praktično vsak dom

Visok sezonski izkoristek v režimu ogrevanja SCOP do 4,98

Visok sezonski izkoristek v režimu hlajenja SEER do 5,06

Sedem 1-faznih in trije 3-fazni modeli

Integriran hidravlični modul

Serijsko vgrajen zaslon na dotik

Vgrajen 3 kW rezervni grelnik Več o napravi pa si lahko preberete na povezavi Carrier 30AWH-R toplotna črpalka.

Naročnik oglasne vsebine je Energo Plus.