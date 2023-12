Ženske si želijo takšnega darila

Ko pride čas prazničnega obdarovanja, se pogosto postavlja vprašanje, kaj ženskam dejansko polepša praznike. Odgovor je nadvse preprost: ženske si želijo darilo, ki izraža pozornost, skrbno izbiro in zanimanje zanje. Letošnje božično-novoletne praznike zato razmislite o darilih , ki bodo vašim najdražjim ženam, sestram, mamam in prijateljicam prinesla občutek posebnosti in razkošja.

Foto: Shutterstock

Razkošje, ki ga najdete v naravi

Ko je govor o negi kože, je želja vsake ženske imeti sijočo in brezhibno polt. Sodobna industrija naravne kozmetike ponuja izdelke, ki omogočajo doseganje odličnih rezultatov na koži najbolj prijazen način. Naša koža je največji organ, zato je pomembno, kaj nanesemo nanjo. Vse to se namreč absorbira v naše telo. Zato ni presenetljivo, da se vedno več posameznic odloča za izdelke, ki temeljijo na naravnih sestavinah.

Foto: Bojan Puhek

Naravna nega za njeno kožo in lase

Če vzamete embalažo kateregakoli kozmetičnega izdelka in preberete vsebujoče sestavine, kmalu ugotovite, da večine ne prepoznate. Verjetno je, da jih potemtakem ne prepoznajo niti vaša koža in lasje. Sintetične sestavine v komercialnih kozmetičnih izdelkih so vsej prej kot prijazne do kože.

Kozmetika, ki vsebuje naravne sestavine za kožo in lase, ni škodljiva, manj je verjetno, da po nanosu sproži alergijsko reakcijo, vnetje ali draženje. Naravne sestavine vsebujejo naravno prisotne vitamine in minerale, ki poskrbijo, da koža dobi, kar potrebuje.

Foto: Bojan Puhek

Naravne sestavine, kot so na primer arganovo olje, morska sol in blato, aloe vera, karitejevo maslo, so znane po tem, da kožo pomirjajo, negujejo in ohranjajo njeno vlažnost. Čeprav so rezultati morda počasnejši, so naravni izdelki za nego kože nežni do nje in ji dolgoročno ne bodo škodovali.

Izbrana darila, ki bodo razveselila vašo drago

V času hitrega tempa in prednovoletnega vrveža ji privoščite preprosto razkošje, ki jo poveže z naravo. Pod blagovno znamko Lepa Vida se skrivajo izdelki, ki izvirajo iz narave in so namenjeni tistim, ki želijo ohraniti stik z naravo tudi med negovanjem kože.

Izdelki vsebujejo naravne sestavine, kot sta morska sol in morsko blato, pridobljena na tradicionalen način v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Vsak izdelek nosi svojo zgodbo in doživetje, ki jo popelje na edinstven sprehod po solinah.

Lepa Vida ponuja širok spekter izdelkov za nego telesa, ki omogočajo popolno razvajanje in nego. Med njimi najdemo solni piling, slanico, milo, sol za kopel, mleko za telo, olje za telo ... Vsak izdelek je oblikovan s posebno skrbjo za doseganje najboljših rezultatov, hkrati pa ohranja naravno ravnovesje kože. Preverite vso ponudbo kozmetike Lepa Vida. S spodnjimi kodami pa lahko pri nakupu izkoristite praznični popust!

Set sestavljata vlažilna krema za obraz s slanico in nežna čistilna pena za obraz s slanico. Čistilna pena je narejena na osnovi nežnih čistilcev, ki učinkovito odstranijo umazanijo in ostanke ličil, ne da bi kožo izsušili.

Foto: Bojan Puhek

Vlažilna krema vsebuje slanico, matično vodo iz Sečoveljskih solin, katere visoka vsebnost raztopljenih mineralov, še posebej magnezija, izboljša raven vlage v koži, kožo pomirja in izboljša njeno zaščitno bariero. Dodana multimolekularna oblika hialuronske kisline, rastlinski skvalan, arganovo olje in ekstrakt aloe vere kožo obnavljajo, tako da je mehka in prožna. Krema je nežno odišavljena z naravno parfumsko mešanico verbene.

S kodo CANDYCANE15 pridobite 15-odstotni popust na že tako ugoden darilni set nega obraza. Koda velja 7. in 8. decembra.

Ščetka je s svojimi izjemno mehkimi naravnimi ščetinami primerna za vsakodnevno masažo in nežno čiščenje obraza. S suhim ščetkanjem obraza pospešimo prekrvavitev, odstranimo odmrlo kožo in stimuliramo limfni sistem ter tako pripravimo kožo za nadaljnjo nego. Koža bo ob redni uporabi bolj čvrsta, sijoča in gladka.

S kodo NUTCRACKER15 pridobite 15-odstotni popust na masažno ščetko. Koda velja 9. in 10. decembra.

Foto: Bojan Puhek Osnova izdelka je naravna, prvovrstna, ročno pridelana morska sol. Ta v prvi vrsti mehča zunanjo plast naše kože, ki je tako bolje pripravljena na mehansko delovanje slanih kristalov. Sol je nežno, a nadvse učinkovito abrazivno sredstvo, ki kožo globinsko čisti ter jo s tem napravi bolj gladko, voljno in mehko. Pri tem pa ravno zaradi svoje sestave pripomore tudi k absorpciji toksinov in tako dodatno odstranjuje nečistoče.

Izbirate lahko med osnovnim solnim pilingom, solnim pilingom z aloe vero, ki kožo izdatno vlaži in pomirja, ter solnim piligom z oljčnim oljem, ki je z vlažilnim in antioksidativnim učinkom primeren za vse tipe kože, še posebej za suho.

S kodo RUDOLPH25 pridobite 25-odstotni popust na vse solne pilinge v stekleni 300-mililitrski embalaži. Koda velja 11. in 12. decembra.

Trdo milo za tuširanje s soljo iz Sečoveljskih solin je primerno za vse tipe kože. S koži prijazno vrednostjo pH učinkovito odstranjuje nečistoče, ne da bi pri tem oslabil naravno zaščitno plast kože.

Foto: Bojan Puhek

Izbirate lahko med mili, ki so jim dodana makova semena za naraven nežen piling, aktivno oglje, ki odmaši pore in kožo globinsko očisti, ali karitejevo maslo, ki kožo nahrani, zmehča in jo zaščiti pred izsušitvijo.

S kodo ELF25 pridobite 25-odstotni popust na čisto nova Trda mila za tuširanje s soljo Piranskih solin, ki jih je vredno preizkusiti. Koda velja 13. in 14. decembra.

Slanica je poznana tudi pod imenom mati vseh voda. Bogata je z minerali broma, joda in magnezija. Je dragocena voda, ki ostane na dnu bazenov s soljo.

Že stoletja je visoko cenjena, če jo boste redno dodajali v kopel, boste v zimskih časih poskrbeli za krepitev organizma, zaradi vsebnosti broma pa se boste tudi prijetno sprostili. Kopel pospeši krvni obtok celotnega telesa ter s tem izločanje odpadnih snovi iz telesa, koža postane bolj napeta in elastična ter pridobi mladostni videz.

Foto: Bojan Puhek

Masažna rokavica poskrbi za nežno odstranjevanje odmrlih celic ter hkrati spodbudi krvni obtok in pripravi kožo na nadaljnje razvajanje s solinskimi izdelki Lepa Vida.

S kodo GRINCH30 pridobite 30-odstotni popust na Darilni set slanica. Koda velja 19. in 20. decembra.

Foto: Bojan Puhek

Da bo vse skupaj še bolj čarobno so od 23. pa do 30. decembra pripravili najbolj noro akcijo do sedaj! S spletno kodo XMAS20 odklenite kar 20-odstotni popust na vso kozmetično linijo Lepa Vida.

Za piko na i so dodali božično kroglico s popustom za vstop v Thalasso SPA Lepa Vida

Božično drevesce Sečoveljskih solin ne bi bilo popolno, če ga ne bi okrasili tudi s promocijo njihovega edinstvenega Thalasso Spa centra na prostem. Ta promocija traja ves december, ponujajo pa 20-odstotni popust ob hkratnem nakupu vsaj dveh darilnih bonov za vstop v THALASSO SPA LEPA VIDA. Darilni bon vključuje vstopnino v Krajinski park Sečoveljske soline, uporabo bazena in Kneipp bazenčkov.

Foto: Piranske soline

Thalasso SPA Lepa Vida je umeščen sredi solinskih polj, kjer se zaradi izhlapevanja morske vode ustvari posebna, t. i. solinska mikroklima, in je odprt v poletnih mesecih. Njihova najbolj znana talasoterapija je pomembna veja zdravilne dejavnosti, ki za izboljšanje počutja uporablja darove morja in blagodejne učinke morske klime. Gostom ponujajo posebno doživetje v edinstvenem naravnem okolju, ki izkorišča blagodejne učinke produktov morja, morske obale in klime za krepitev naravne odpornosti in za izboljšanje splošnega počutja.

Zakaj ne bi svojim ljubim, ali pa morda kar sebi, že decembra podarili darilo, ki se ga lahko veselite vse do poletja?