Izvirne jedi na praznični mizi

V decembrskih dneh skozi okna mežikajo okrašena drevesca, dobri možje zavijajo darila, iz kuhinj pa diši po domačnosti. Prav predpraznični čas namreč zaznamuje tradicija družinskega praznovanja, zato se v teh dneh velikokrat spomnimo tudi na jedi, ki jih je pripravljala naša babica, oma, nona ali bica. Že število imen za staro mamo priča o raznolikosti kulinarike, ki je prihajala izpod njihovih rok v lonce in na krožnik. Spomini iz otroštva, ki dišijo še danes.

Lidlovarevija Preprosto je namenjena ravno prazničnemu kulinaričnemu ustvarjanju – dnem in jedem, predvsem slaščicam, ki so nepogrešljive na praznični mizi, pa tudi ob praznovanju novega leta, ki bo letos, ko je svet nekoliko padel na glavo, bolj družinsko obarvano, kot je morda sicer. Vanilijevi rogljički, jabolčni zavitek, sočni čokoladno-bučni kolač in makova potica bodo razveselili vse za mizo. Se bojite, da vam ne bi šlo od rok? Skrb je odveč, recepti za pripravo so preprosti in sestavine boste brez težav dobili v Lidlovih trgovinah.

Že tukaj vam lahko zaupamo majhno skrivnost velikih mojstrov peke – potica bo imela lepo skorjo in ne bo počila, če boste zadnji zavoj razvaljali nekoliko bolj na debelo in ga ne boste zavili pretesno.

V hladnih dneh so dobrodošle jedi na žlico, saj denimo bogračeva omaka človeka še dodatno pogreje. Za ljubitelje paprike in bolj pekočih jedi bo odličen recept za vražji sataraš, pikantno bomo začinili tudi zelje. Vegani bodo veseli krompirjevega golaža, fižolovega burgerja in pice s testom iz bučnih semen. Ker po sprehodu v lepi, a hladni naravi dobro denejo topli napitki, so v reviji Preprosto za vas pripravili tudi kratek »tečaj« priprave zimskih limonad. Topla grenivka, vroči ingver z limono, dišeča mandarina. Že zgolj imena napitkov nas nekoliko pogrejejo, mar ne?

Ne, decembra ne bomo le kuhali … v reviji lahko najdete tudi praktične nasvete za praznično okrasitev doma, zaradi katerih vam ne bo treba v trgovino, skočili boste le v klet po prazne vinske steklenice. Našli boste tudi predloge za zabavno preživljanje decembrskih dni in nenavadne zimske aktivnosti, ki se jih splača poskusiti. Še posebej zanimiv predlog je tisti o drugačnemu pregledu leta. Namesto da bi se sicer upravičeno pritoževali nad letom, ki se izteka, bomo raje pobrskali po spominu in za vsak mesec v letu napisali nekaj pozitivnega, kar se nam je zgodilo. Pravzaprav smo doživeli veliko dobrega in preživeli mnogo lepih trenutkov!

