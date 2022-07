Nakupujte trajnostno, brez plastičnih vrečk

Oglasno sporočilo

V Sparu je trajnostni razvoj na prvem mestu, zato so se v sklopu projekta "Skupaj za boljši jutri" zavezali, da bodo zmanjševali količino plastike in uporabljali okolju prijazne materiale. Ob mednarodnem dnevu brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, v Sparu še dodatno spodbujajo k ekološkem ravnanju . V svojih trgovinah namreč omogočajo uporabo lastne embalaže, embalaže in vrečk za večkratno uporabo ter ponujajo številne druge možnosti za trajnostno nakupovanje. Julij so razglasili za Sparov mesec trajnosti.

V Sparu ponujajo več načinov za trajnostno nakupovanje – med drugim lahko na stojalu z rinfuzo najdete 49 živil, kjer lahko uporabite papirnato vrečko ali lastno posodo.

V Sparu spreminjajo embalažo izdelkov za okolju bolj prijazno alternativo

Ekologi brez meja opozarjajo, da je vsako minuto v obtoku kar milijon plastičnih vrečk, Slovenci na leto porabimo od 130 do 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno uporabljamo le 30 minut. Večina plastičnih vrečk konča med mešanimi odpadki, kjer se razkraja tudi do tisoč let.

Pri Sparu so v sklopu ekološke zaveze "Skupaj za manj plastike" zato začeli spreminjati embalažo svojih izdelkov. Na njihovih policah že lahko najdete izdelke, pri katerih so zmanjšali količino plastične embalaže, ali pa plastično embalažo zamenjali za okolju bolj prijazno alternativo.

Ukinili so plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so krožniki, pribor in slamice, ter jih nadomestili z izdelki iz reciklirane plastike, sladkornega trsa ali lesa.

Tudi izdelki Spar To Go so zdaj na voljo v okolju prijazni embalaži, ki je izdelana iz lesa, papirja ali reciklirane plastike.

Ali ste vedeli, da imajo jogurtovi lončki Spar Natur pur s kartonskim ovojem za razliko od jogurtov v običajnih plastičnih lončkih kar 50 odstotkov manj plastike? Sadne jogurte Spar Natur pur prodajajo v naravi prijaznejšem pakiranju že 15 let, s čimer so v Sparu prihranili kar sedem ton plastike*.

Nekatere izdelke Sparovih blagovnih znamk dobite v stekleni embalaži – steklenih kozarcih ali steklenicah, ki jih lahko ponovno uporabite ali pa odvržete med steklo.

Spar ponuja tudi druge načine za bolj trajnostno nakupovanje. Nakupujete lahko brez embalaže – z rinfuzo, lastno embalažo in embalažo za ponovno polnjenje, na avtomatih za povratno embalažo Tomra pa lahko vrnete prazne steklenice.

Okolju prijazne vrečke

Spar vam ponuja možnost, da sadje in zelenjavo naložite v mrežaste vrečke za nakup sadja in zelenjave. Izdelane so iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk, zato jih lahko večkrat operete in ponovno uporabite.

Ali ste vedeli, da lahko vrečke za sadje in zelenjavo uporabite tudi za druge namene? Na primer za shranjevanje sadja, zelenjave in kruha, za pranje sadja in zelenjave, pranje perila v pralnem stroju, zelo uporabne so tudi pri pakiranju oblačil ali čevljev.

Na Sparovih blagajnah vas čakajo okolju prijazne vrečke. Poleg papirnatih vrečk so na voljo še biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, ki se lahko kompostirajo in razgradijo na okolju prijazen način. Izberete lahko tudi trajno nakupovalno torbo iz reciklatov ali pa 100-odstotno biorazgradljivo nakupovalno torbo iz obnovljivih in gensko nespremenjenih virov (sladkorni trs), ki jo lahko kompostirate.

Spletna naročila vam pri Sparu dostavijo v Spar online vračljivih papirnatih vrečkah, ki jih ob naslednjem nakupu lahko vrnete dostavljavcu, da jih bo Spar ponovno uporabil.

Namesto plastičnih vrečk lahko v Sparu za nakup sadja in zelenjave uporabite mrežaste vrečke.

Z Nikom Škrlecem za bolj trajnostno življenje

Priljubljeni igralec, voditelj in vloger Nik Škrlec je sprejel Sparov izziv za bolj trajnostno življenje "Z Nikom za boljši jutri". Z Ekologi brez meja je razglabljal o tem, koliko smeti bi prihranili naši Zemlji, če bi namesto plastičnih vrečk uporabljali tiste za večkratno uporabo.

*Prihranek plastike (7,1 tone v zadnjih 15 letih) se nanaša na predpostavko, da bi bili Spar Natur pur sadni jogurti pakirani v klasične plastične lončke brez kartonskega ovoja.

