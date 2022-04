BISOL že aprila napoveduje rekordne rezultate

Oglasno sporočilo

Edini slovenski in eden redkih evropskih proizvajalcev fotonapetostnih modulov BISOL Group je kapacitete za velike projekte razprodal že v prvi četrtini leta, a zagotavlja dodatne za izvedbo vseh samooskrbnih projektov in dobavo distributerjem. Kakovostne komponente sončnih elektrarn evropskega izvora, zanesljivost dobav in podpora strankam pridobivajo pomen po vsem svetu.

Po tem, ko so leta 2021 skoraj celotno prvo četrtletje namenili nadgradnji proizvodnih kapacitet z najsodobnejšo tehnološko opremo in jo z lastnim znanjem nadgradili na raven tipa industrije 4.1, ter po tem, ko je bilo celotno leto zaznamovano s covidom in z njim povezanimi težavami z zagotavljanjem delovne sile, onemogočenimi dobavnimi potmi ter pomanjkanjem surovine, letošnja prodaja skupine BISOL Group kaže na rekordne rezultate.

Medtem ko so proizvodne kapacitete, namenjene velikim projektom, za letošnje leto tako rekoč že razprodane, so v skupini BISOL Group dodatne kapacitete namenili najbolj strateškemu segmentu kupcev, kot so distributerji in projekti samooskrbe, ki jih BISOL Group trži po skoraj sto državah po vsem svetu.

V skupini BISOL Group hkrati naznanjajo, da so se tudi za leto 2022 kvalificirali za prestižni znak Top Brand PV, ki dokazuje kakovost fotonapetostnih modulov BISOL in njihovo priljubljenost po vsem svetu.

BISOL je razlog, da je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki izvozi več fotonapetostnih modulov, kot jih uvozi.

Predsednik in soustanovitelj skupine BISOL Group dr. Uroš Merc: "Z letošnjim poslovanjem smo še posebej zadovoljni. Primerjalno gledano smo v času, namenjenem naložbi v domnevno največjo slovensko sončno elektrarno v Prapretnem, v skupini BISOL Group prodali toliko fotonapetostnih modulov, da bi z njimi postavili več kot 150 takšnih elektrarn. Kot Slovenec sem izredno ponosen, da imamo na področju obnovljivih virov takšnega paradnega konja, ki ga s trudom gradimo že 18 let." : "Z letošnjim poslovanjem smo še posebej zadovoljni. Primerjalno gledano smo v času, namenjenem naložbi v domnevno največjo slovensko sončno elektrarno v Prapretnem, v skupini BISOL Group prodali toliko fotonapetostnih modulov, da bi z njimi postavili več kot 150 takšnih elektrarn. Kot Slovenec sem izredno ponosen, da imamo na področju obnovljivih virov takšnega paradnega konja, ki ga s trudom gradimo že 18 let."

V skupini BISOL Group uspeh poslovanja pripisujejo vse večjemu poznavanju kupcev pomena kakovosti komponent sončnih elektrarn, ki so naložbe za več desetletij v prihodnost. Investitorji se vse bolj množično odločajo za priznane in zanesljive, a redke evropske proizvajalce. Hkrati neomajna podpora Kitajske ruski invaziji v Ukrajini ter očitano suženjsko ravnanje z narodno manjšino Ujgurov v vse večji meri investitorje odvračata od nakupa kitajskih izdelkov.

Številne evropske stranke se obračajo na BISOL z besedami, da so moralne vrednote in osebna integriteta pomembnejše od dobička na račun izkoriščanja in dvoličnosti.

Podobno sporočilo je bilo v zadnjih dveh mesecih mogoče zaznati na domačem trgu, kjer je BISOL zaznal 600-odstotno rast, kar ekipo BISOL navdaja z zadovoljstvom in ponosom, saj BISOL med Slovenci več kot očitno uživa visoko prepoznavnost in je sinonim zanesljivosti. Skupina BISOL Group bo pri svojem delovanju še naprej sledila lastnim moralnim vrednotam za trajnostni zeleni preboj Slovencev in človeštva nasploh

