5 razlogov, zakaj slovenska sončna elektrarna

Slovenski BISOL, eden od svetovnih voditeljev na področju fotovoltaike, ponuja prvovrstne solarne rešitve tako z vidika kakovosti kot estetike. Ob naraščajočih cenah energentov in nestabilni dobavi je razmislek o lastni sončni elektrarni še kako na mestu. Solarna energija ob prihrankih omogoča energetsko neodvisnost in je prijaznejša do okolja. Na vzdržljivost in donosnost naložbe pa ključno vpliva izbira kakovostnih fotonapetostnih modulov.

BISOL je slovenska znamka svetovnega kova s proizvodnjo solarnih izdelkov v Latkovi vasi.

Pripravili smo 5 tehtnih razlogov, zakaj izbrati slovensko sončno elektrarno BISOL

1. Slovenski izdelek, ki navdušuje svet

Slovenci smo eden od redkih narodov s svojo znamko solarnih modulov, ki so razširjeni v 90 držav sveta in po kakovosti spadajo v svetovni vrh. Izdelani so v robotizirani proizvodnji v Latkovi vasi pri Preboldu, ki si jo lahko kupci brezplačno, s strokovnim vodenjem sončne elektrarne tudi ogledajo.

Evropska proizvodnja je v solarni industriji prava redkost, saj zahteva mnogo višje standarde nadzora kakovosti v primerjavi z azijskimi izdelki. Ključna prednost evropskega porekla je tudi v strokovni podpori in uveljavljanju jamstev.

2. Neprekosljivo znanje in izkušnje

S skoraj 20-letnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz naložb v lastne sončne elektrarne z letno proizvodnjo več kot 20 GWh ter več kot 50 MW (= več kot 400 projektov) sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu, je BISOL nedvomno prvak slovenske fotovoltaike.

3. Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno

Sončne elektrarne BISOL zaradi svoje vrhunske zmogljivosti proizvedejo do 24 odstotkov več električne energije v primerjavi z naslednjim najboljšim konkurentom. Če upoštevamo tudi njihovo nižjo stopnjo degradacije, je elektrika, ki jo proizvajajo, celo za 20 odstotkov cenejša. Ko je TÜV testiral zmogljivost v časovnem obdobju, enakovrednem 20-letnemu delovanju modulov, so moduli BISOL namreč pokazali najnižjo stopnjo degradacije − le pol odstotka od dovoljenih pet odstotkov.

Tudi na področju jamstev je BISOL neprekosljiv. Zajamčijo vam najmanj 85 odstotkov izhodne moči za 25 let delovanja. V prvem letu je zagotovljeno vsaj 97 odstotkov izhodne moči, čemur v naslednjih 24 letih sledi največ 0,50 odstotka letnega zmanjšanja. To v 25. letu pomeni 6,25 odstotka večji izplen kot pri običajnem linearnem jamstvu v tej panogi. Vse to velja za vse module BISOL razen za serijo BISOL Supreme™, ki kot edina na svetu jamči celo 25 let 100-odstotne izhodne moči.

Sončna elektrarna z elegantnimi črnimi moduli BISOL

4. Širok portfelj izdelkov

Nabor izdelkov BISOL je izredno širok. Med nosilnimi konstrukcijami BISOL EasyMount™ obstaja rešitev za vsak tip strehe, medtem ko moduli BISOL obstajajo v klasični srebrno- ali črno-beli kombinaciji, v elegantni povsem črni, ponujajo pa celo štiri barvne različice. S posebnimi solarnimi moduli je mogoče nadomestiti tudi standardno strešno kritino. Izdelke s transparentno hrbtno folijo, skozi katero lahko pronica svetloba, so zdaj nadgradile še dvostranske celice.

Sončna elektrarna BISOL v srebrno-beli različici

5. Top PV Brand v Sloveniji

Znamka BISOL je ponosna nosilka prestižnega znaka top PV Brand v Italiji, Belgiji, Franciji, Avstriji in seveda tudi v domači Sloveniji, kar dokazuje njeno priljubljenost med inštalaterji in uporabniki.

Del portfelja sončnih modulov BISOL s prestižnim znakom top PV Brand za Slovenijo

