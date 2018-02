Plesni par Virtue in Moir osvojil zlato medaljo za Kanado

OI, Pjongčang, umetnostno drsanje, plesni pari

Po zlati medalji v mešani ekipni tekmi sta kanadska umetnostna drsalca Tessa Virtue in Scott Moir na olimpijskih igrah v Pjongčangu prepričljivo zmagala tudi med plesnimi pari. S tremi zlatimi olimpijskimi medaljami in dvema srebrnima sta postala najuspešnejši drsalni par v zgodovini. Nocojšnji olimpijski nastop bo verjetno tudi njun zadnji, saj napovedujeta slovo od tekmovalnega ledu.

Kanadčana Tessa Virtue in Scott Moir sta postala najuspešnejši drsalni par v zgodovini. Imata tri zlate in dve srebrni olimpijski medalji. Foto: Getty Images

Trikratna svetovna prvaka, ki sta z rekordnim številom točk vodila že v ponedeljkovem kratkem programu, sta osvojila skupaj 206,07 točke. Tudi to je nov svetovni rekord.

Virtueva in Moir sta tako prva umetnostna drsalca s petimi medaljami z zimskih olimpijskih iger. Potem ko sta leta 2010 v Vancouvru osvojila zlato medaljo, sta se iz Sočija pred štirimi leti vrnila z dvema srebrnima - med plesnimi pari in v mešani ekipni tekmi.

Srebrno medaljo sta z oceno 205,28 točke osvojila Gabriella Papadakis (včeraj se ji je pri izvajanju kratkega programa zgodila nevšečnost z obleko) in Guillaume Cizeron iz Francije, bronasto pa brat in sestra iz ZDA Maia in Alex Shibutani (192,59 točke).

Drugo mesto je pripadlo Francozoma, tretja pa sta bila Američana. Foto: Getty Images

Umetnostno drsanje, plesni pari:



ZLATO: Tessa Virtue/Scott Moir

SREBRO: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron

BRON: Maia Shibutani/Alex Shibutani