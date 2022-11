Zaveda se, da se stvari lahko hitro poslabšajo #video

Miha Šimenc, slovenski tekač na smučeh, se je dolgo boril s poškodbo (diskus hernija op. p.) in hudimi bolečinami. Lani se je vrnil na tekme svetovnega pokala, a rezultati niso bili takšni, kot si je želel. Letos, ko ga med drugim čaka tudi svetovno prvenstvo v Planici, si želi veliko boljših rezultatov. Takšnih, ki jih je v preteklosti v šprintu že dosegal in si s tem tudi sam dokazal, kam spada v svetovnem merilu. Zanj zelo dobra okoliščina je tudi vrnitev norveškega trenerja in nekdanjega olimpijskega prvaka Ola Vigen Hattestada, s katerim sta se zelo dobro ujela in ki z njim in ekipo deli zelo pomembne izkušnje. Zaupal nam je, da si pred svetovnim prvenstvom želi, da bi se umaknil in v miru pripravil na najpomembnejšo tekmo sezone. Prva pomembna preizkušnja ga čaka 24. in 25. novembra v Ruki na Finskem.

Miha Šimenc je priznal, da je imel v lanski sezoni tudi psihološke prepreke. Kako se je spoprijel z njimi?

Lanska sezona ni šla čisto po načrtih. Je bila to posledica poškodbe hrbta, po kateri ste se lani vračali?

Da, zagotovo je to posledica poškodbe. Ne toliko na način, da bi me kaj bolelo, ampak bolj z vidika, da je vračanje v svetovni pokal težje, kot sem si mislil. Predvsem psihološko je bilo zame naporno. Začetek svetovnega pokala je bil nekoliko zadržan, ker nisem vedel, ali lahko zaupam svojemu telesu. Pozneje smo videli, da je vse v redu.

Rezultatsko ni šlo po načrtih. Začneš se obremenjevati in posledično sem si ustvarjal vedno večji pritisk. Ni bilo tako, kot sem si želel, ampak vseeno sem imel nekaj tekem, na katere se lahko letos oprem. Na tem bomo gradili naprej. Predvsem na razdalji je bilo lani v redu, kar je pokazatelj, da nisem bil slabo pripravljen, ampak ni mi uspelo pokazati vsega, kar znam.

Kakšno je danes vaše stanje s hrbtom, s katerim ste imeli v preteklosti težave?

Hvala bogu je s hrbtom vse v redu. Imam terapije in vso podporo. Delam veliko vaj in sodelujem s strokovnjaki na fakulteti za šport. Res smo naredili vse v tej smeri, da se poškodba sanira. Za zdaj kaže, da je vse v redu. Če bom trdo delal, ne bom imel težav. Če ne bom delal, potem lahko pridejo težave. Sam sem hitro ugotovil, da če nisem dosleden in ne delam vaj, se stvari hitro poslabšajo.

Miha Šimenc je zelo vesel, da se je v ekipo vrnil Ola Vigen Hattestad, nekdanji vrhunski tekač na smučeh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V slovensko reprezentanco se je vrnil norveški trener in nekdanji olimpijski prvak Ola Vigen Hattestad. Je to tisto, kar ste si želeli?

Zame je to odlično. Z Olo (Ola Vigen Hattestad op. p.) se dobro ujameva, prav tako tudi z Nejcem (Brodarjem op. p.). Kot sem že prej večkrat povedal, je to prava ekipa trenerjev. Znamo se pogovoriti in prilagoditi. Toliko se že poznamo, da se nam ni treba prav veliko pogovarjati. Res je lepo sodelovati z njima. Pri Oli se vidi, da je perfekcionist. Vidi se, da je bil v sistemu, kjer odločajo res malenkosti. To nam poskuša povedati in pokazati. Vsi se učimo od njega in je to stvar, na katero moraš biti zelo pozoren.

Kakšni so načrti za novo sezono?

Za začetek si želim priti med najboljših 30 tekmovalcev, kar mi lani ni uspelo. Zavedam se, da to ni lahko. Vseeno lahko rečem, da je to moj osnovni cilj. Že večkrat sem bil v svoji karieri v polfinalu, kar je moj naslednji cilj. Moja želja letos je, da se uvrstim v finale. To pomeni med najboljših šest tekmovalcev, v finalu pa se lahko zgodi karkoli. Gremo počasi in po vrsti. Najprej moram štartati na svetovnem pokalu tako, kot je treba. Zelo pomembno bo, kako se bo zame odvila skandinavska turneja. Mogoče ne toliko rezultatsko kot psihološko. Potem bo sledilo stopnjevanje forme vse do Planice.

Letos vem, kje sem lani "kiksnil". Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kako ste se spopadli s psihološkimi težavami, ki ste jih omenili?

S tem se je težko spopadati. Največji izziv zame je bil, da si spet zaupam. Vem, česa sem sposoben, kar sem si tudi dokazal. Ampak po poškodbi vseeno ne veš, kako se bodo stvari razvijale. Letos vem, kje sem lani "kiksnil". Pogovorili smo se in zdaj bomo videli, ali nam je to uspelo ali ne.

Letos vas čaka domače svetovno prvenstvo v Planici. Kaj tam pričakujete?

Če pogledam svojo zgodovino svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, lahko rečem, da sem tekmovalec, ki bi tam lahko dosegel največ. Predvsem si želim, da bi mi v Planici uspelo odteči tako, kot znam. Da me le ne bi zaustavile bolezen ali kakšne psihološke ovire. Predvsem si želim v Planici sproščeno teči in uživati v tem, da imamo doma prvenstvo. Ta pritisk moram obrniti v korist in ne v breme. To je cilj, in če mi to uspe, potem tudi rezultatsko ne bo nobenih težav.

Kako vam ustreza konfiguracija proge v Planici? Znana je kot zelo zahtevna.

Proga je zahtevna. Jaz v tem vidim prednost, ker smo šli že večkrat skozi to progo. Lahko smo tudi poleti trenirali. Sicer ni isto kot pozimi. A če treniraš na tem poligonu, ti nekako pride v podzavest in mislim, da je to prednost. Šprint je zelo dinamičen in mi je tudi zelo všeč. Je zahteven, ampak bo za vse.

Koliko boste lahko trenirali v Planici?

Prav veliko ne. Verjetno bo nekaj časa zaprto, ker morajo pripraviti progo. Druga stvar pa je, da bi si želel pred svetovnim prvenstvom umakniti pred vsem cirkusom. Da se normalno pripravim in da si osredotočen na trening in da ni ljudi, ki bi te opazovali, kaj delaš. Da se ti ni treba obremenjevati še s tem. Po navadi se radi umaknemo. Natančnega načrta še nimamo. Mislim, da bomo v Planici trenirali pred novim letom.

Koliko ste že trenirali na snegu in koliko ste začutili snežno podlago?

Pred temi pripravami smo bil dvakrat ali trikrat v tunelu v Planici. Na ledeniku so pogoji zares dobri. Sprva je kazalo, da bo grozno, ampak se je potem izkazalo, da smo lahko res zadovoljni. Vsak dan smo lahko naredili lepo število kilometrov, kar bo zelo prav prišlo za začetek sezone. Na višini je povsem drugače kot na nadmorski višini, kjer so tekme.

Miha Šimenc je pred kratkim z reprezentanco opravil priprave na ledeniku Dachstein. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšna so pričakovanja na Finskem, na uvodni tekmi svetovnega pokala?

Začnemo na tekmah FIS v Beitostolnu. To so tekme, na katerih se vrnemo v tekmovalni ritem. Nato nas čaka tekma v Ruki, kjer ciljam na uvrstitev med najboljših trideset. Na sporedu bo šprint v klasični tehniki. Všeč mi je tudi tamkajšnja proga. Letos imamo tudi nov servis in se moramo še privaditi drug na drugega. Na prvih tekmah se bomo verjetno malo lovili, ampak če bo sodelovanje dobro in če bomo dobro komunicirali, ne bo težav. Želim si predvsem miren uvod v sezono.