Vse oči uprte v vročega Timija Zajca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred drugim polčasom posamične tekme na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, ki se bo začel ob 14. uri, kaže izvrstno Timiju Zajcu, ki je virtualno zlat. Najbližje sta mu Avstrijec Stefan Kraft in Norvežan Johan Andre Forfang. Z dobrima sobotnima poletoma bi lahko do medalje poletel tudi Lovro Kos, ki je prav tako kot Zajc razpoložen na avstrijskem skakalnem prizorišču.

"Timi Zajc dobro funkcionira na treningih, le na tekmi se mu mora še poklopiti. Verjamem, da se mu bo na Kulmu, kjer se dobro počuti," je pred odhodom na svetovno prvenstvo v poletih na Kulm na glas poudarjal glavni trener Robert Hrgota. Imel je prav. Zajc je široko razprl jadra že na petkovem treningu z najdaljšim poletom dneva (238 m).

Glavni trener Robert Hrgota je povzel, kaj se je dogajalo prvi dan.

Odločno je nadaljeval tudi v konkurenci in prvi dan pometel s tekmeci, posledično pa je virtualno zlat. Če bo sestavil še dva takšna poleta, bo 23-letnik dodal novo veliko medaljo v svojo vitrino – posamični ima namreč že dve. Prvo je osvojil prav na svetovnem prvenstvu v poletih, potem ko je bil srebrn pred dvema letoma v Vikersundu, drugo pa na domačih tleh v Planici, kjer je bil lani zlat na nordijskem svetovnem prvenstvu.

"Zelo sem vesel. Po dolgem času uživam. Domači so me prišli spremljati, navijati. Lepo je biti po takšnem dnevu v vodstvu," so bile besede Zajca po petkovem dnevu.

"Moram reči, da uživa, čeprav tehnično še ni popolno, vrhunsko. Skače dinamično, tekoče. To ga potem krasi, da je vrhunski. Sproti mora dajati še te tehnične popravke," je polete našega najboljšega prvi dan posamične tekme za slovensko nacionalno televizijo povzel Hrgota in o Zajčevi prednosti dodal: "Bolje je imeti točkovno prednost kot zaostanek. Vemo, kakšni letalci so za njim. Naslednja dva skoka bo moral opraviti na vrhunski ravni. Ne sme se ukvarjati s tem, kdo je za njim. Zaupati mora vase."

A ima Slovenija v rokavu kar dva aduta za odličje. Z njim se spogleduje tudi Lovro Kos, ki je po prvem polčasu na odličnem petem mestu in za trenutno tretjim Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom 7,7 točke, med njima pa je vrinjen še Nemec Andreas Wellinger.

Iz ozadja bosta napadala brata Domen in Peter Prevc, ki sta bila po prvem dnevu na 15. in 16. mestu, s svojima nastopoma pa nista bila zadovoljna.

Če bo Zajcu uspelo poleteti do zlata, bo postal tretji Slovenec s tovrstnim podvigom na svetovnih prvenstvih v poletih. Pred njim sta kralja letenja postala že Robert Kranjec (Vikersund 2012) in Peter Prevc (Kulm 2016).

SP v poletih - sobotni del posamične tekme