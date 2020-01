V alpski Monte Carlo štirje Slovenci, vrača se smučarska senzacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri bo v Bad Gasteinu v Avstriji na sporedu (šele) druga deskarska preizkušnja v paralelnem slalomu v tej zimi, dan pozneje pa bo šarmantno mestece na Solnograškem gostilo še ekipno tekmo. Preizkušnja bo posebna tudi zato, ker bo obeleževala 20. obletnico tekem v svetovnem pokalu, ki sta jo zaznamoval tudi dva Koširja - Dejan in Žan Košir s skupno štirimi zmagami, in nastop češke smučarske senzacije Ester Ledecke. To bo njen prvi nastop v deskanju v tej sezoni.

V Bad Gasteinu tekme svetovnega pokala organizirajo že 20 let. Dvakrat je tam zmagal Žan Košir (na fotografiji slavje leta 2013), dve zmagi pa ima tudi Dejan Košir. Foto: Sportida

Bad Gastein, šarmantno mestece na Solnograškem, ki mu domačini menda pravijo kar alpski Monte Carlo, je bil že večkrat prizorišče slovenskega slavja. Pod zmage sta se podpisala dva Koširja - Kranjskogorec Dejan Košir, ki je na tem prizorišču zmagal v letih 2002 in 2004, in Tržičan Žan Košir, ki je v Bad Gasteinu najbolj žarel januarja 2013 in 2015. Žan bo na štartu tudi letos, bržkone željan visokega mesta, ki se mu letos kot zakleto izmika.

Slovenski deskarji v letošnji sezoni še čakajo na rezultatski preboj. Najboljša rezultata v tej zimi sta 5. mesto v paralelnem veleslalomu Tima Mastnaka v švicarskem Scuolu, in Glorie Kotnik v Cortini d'Ampezzo. Foto: Miha Matavž Glavni trener slovenske reprezentance v alpskem deskanju Izidor Šušteršič je prepričan, da fantje - poleg Koširja bosta na štartu še Tim Mastnak, peti ta konec tedna v švicarskem Scuolu, in Rok Marguč, ter edina ženska v slovenski A ekipi Gloria Kotnik, ki je tako kot Mastnak letos najvišje segla do 5. mesta, - sodijo v sam svetovni vrh.

Glavni trener: Potreben bo popoln in brezkompromisen napad

"Za dober rezultat bo potreben popoln in brezkompromisen napad," je za spletno stran slovenske deskarske reprezentance povedal Šušteršič. "Samo tekmovališče in strmino zelo dobro poznamo. Peter Kotnik, trener kitajske ekipe (oče Kotnikove), napoveduje atipično in zaprto postavitev. Obetata se nam lepi tekmi, saj je snega dovolj, vremenske razmere pa stabilne."

Prvič v tej sezoni na snežni deski tudi Ledecka

V Bad Gasteinu bo najbolj superiorna deskarka zadnjih let Ester Ledecka prvič letos nastopila v svoji primarni športni panogi. Letos je namreč nastopala zgolj v hitrih disciplinah alpskega smučanja. Še prejšnji konec tedna je tako kot Ilka Štuhec tekmovala v Zauchenseeju v Avstriji, kjer je v smuku zasedla osmo, v alpski kombinaciji pa šesto mesto.

Ester Ledecka se (vsaj za eno tekmo) vrača na snežno desko. Foto: Getty Images

"Zelo se veselim ponovnega nastopa na deskarski tekmi svetovnega pokala. Kljub temu, da sem letos deskarskemu treningu posvetila manj časa, bom na prizorišču, ki mi je zelo všeč, napadala zmago," je Čehinja tekmicam vrgla rokavico. V Bad Gasteinu je že zmagala. Na vrh zmagovalnega odra se je povzpela leta 2015.