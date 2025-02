Nika Prevc danes po svojo prvo kolajno na prvenstvih

Vse slovenske skakalke so v četrtek na srednji skakalnici uspešno opravile kvalifikacije za tekmo. Nika Prevc je bila boljša od vse konkurence, s skokom 99,5 metra je drugouvrščeno Norvežanko Anno Odine Stroem premagala za 7,9 točke. Norvežanka je bila sicer dva metra daljša, a pri doskoku za razliko od Prevc ni prikazala telemarka. Ema Klinec je s skokom 93 metrov zasedla deveto mesto, Tina Erzar je bila 28. (88 m), Katra Komar pa 33. (90 m).

"Včeraj sem se umaknila in sem se nehala obremenjevati s stvarmi, ki so še manjkale. Danes sem enostavno šla skakat in to je bilo to. Oba današnja skoka sta bila zelo podobna, razlika je le v zaletiščih in ostalih dejavnikih," je po kvalifikacijah dejala Nika Prevc. Dogajanje bomo od 14. ure naprej na Sportalu spremljali v živo.

Nordijsko SP, Trondheim, smučarski skoki, srednja naprava (Ž):

Poleg skakalk so ta petek na nordijskem svetovnem prvensvu aktivni tudi kombinatorci. Čaka jih mešana ekipna tekma s skokom na srednji skakalnici in tekaško preizkušnjo z 2 X 5 km in 2 x 2,5 km.