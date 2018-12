Smučanje, deskanje, sankanje ... Kaj preizkusiti tokrat?

Oglasno sporočilo

Prazniki minevajo in večina nas je končala okraševanje, zavijanje daril in peko piškotov. Nastopil je čas, da začnemo razmišljati o snežnih radostih, ki se jim bomo predajali januarja, in preverimo, ali nam manjka kakšen kos opreme za zimske športe.

Čeprav nas tudi letos v božičnem času ni razveselil sneg, verjamemo, da ga bo obilica zapadla do načrtovanih zimskih počitnic. Preden pa se odpravite na zasluženo smučanje, ne pozabite preveriti stanja smučarske opreme. Morda morate popraviti, servisirati ali celo dokupiti kakšen pomemben kos zimske športne opreme.

Če ste že izkušeni smučar ali deskar, zagotovo veste, kaj je treba storiti pred začetkom nove smučarske sezone. Če pa ste začetnik, se vam pri izbiri opreme za zimske športe verjetno porajajo številna vprašanja. Katere so prave smuči za vas? Kakšen snowboard izbrati? Kakšne smuči ustrezajo začetnikom? Pri izbiri prave opreme za vaš zimski šport je treba upoštevati številne dejavnike, zato smo pripravili kratek pregled z osnovnimi nasveti, ki jih morate poznati pred nakupom. Nista pomembni le dolžina smuči in idealna fleksibilnost snowboarda, dobra oprema mora odražati značilnosti in raven znanja tistega, ki jo uporablja.

Izbira deske in opreme za deskanje na snegu

Kot pri vsaki zimski športni opremi je pri izbiri opreme za deskanje na snegu potrebna pazljivost, še posebej pri izboru same deske. Te se med seboj razlikujejo glede na teren, ki so mu namenjene, in način deskanja. Enako pomembna je širina deske za snowboard – ta ne sme biti preozka ali preširoka, njena dolžina pa mora biti enaka 90 odstotkom višine deskarja. Razlikujemo med dvema osnovnima tipoma desk za snowboard: freeride deske so namenjene spustom zunaj urejenih površin, freestyle deske pa se večinoma uporabljajo v snežnih parkih ter pri skokih in trikih.

Pred nakupom se pozanimajte o trdoti deske. Bolj trde deske so primernejše za urejene proge, medtem ko so mehkejši boardi boljša izbira za mehkejše podlage.

Poleg primerne deske boste za snowboard potrebovali še ustrezne vezi in čevlje. Drugi so verjetno najpomembnejši del opreme, saj vas povezujejo z vašo desko. Čevlji za deskanje morajo biti dobri in udobni, saj drugače tvegate poškodbe in druge nesreče. Po izboru čevljev pa izberite še vezi v pravi velikosti glede na čevlje.

Izbira smuči za začetnika

Za smučarske začetnike je pomemben izbor smuči, ki jih je lahko upravljati. Modeli smuči za začetnike so na splošno lažji in bolj prožni, kar pomeni, da jih je lažje upravljati v zavojih. Dodaten plus je, da so ti modeli večinoma cenejši od preostalih. Ker pa tudi tu cena odraža kakovost, se modeli začetniških smuči večinoma prej obrabijo.

Posebno skrb pri izboru začetniških smuči je treba nameniti dolžini. Smuči za začetnike naj ne bi bile pretirano kratke - čeprav je krajše smuči lažje upravljati, pa je na njih težje loviti ravnotežje, kar lahko povzroči neprijetne padce, ki se jim vsi raje ognemo. Za začetnike velja, da naj izberejo smuči, katerih dolžina seže nekje do nosu ali čela smučarja začetnika.

Morda bodo nekateri začetniki presenečeni, vendar del opreme, ki najbolj vpliva na užitek ob smučanju (in na napredek), niso smuči, temveč smučarski čevlji. Tu se izbira začetnikov in izkušenih smučarjev močno razlikuje, zato je izboru vredno nameniti nekaj dodatne pozornosti.

Ko obvladamo osnove smučanja, lahko začnemo razmišljati o nakupu boljših modelov rekreativnih smuči. Ti so bolj trdi in imajo večji radij, ki pa ga izkušeni smučarji lahko obvladajo.

Deskanje na snegu in smučanje nista za vas?

Če sta boardanje in smučanje za vas prezahtevna športa ali pa vas preprosto ne zanimata, ne pozabite na preostale zimske športne aktivnosti, s katerimi si lahko krajšate zimske dni. Z otroki se odpravite na eno od številnih drsališč na prostem, ki jih ponujajo mnoga slovenska mesta, in si popestrite zimske počitnice. Razmislite še o sankanju, ki je med cenovno bolj ugodnimi zimskimi aktivnostmi in ponuja neskončno zabavo. Za večjo varnost dobro preverite svoje stare sanke, preden se usedete nanje (morda si raje privoščite kar nove), za večji izziv pa se odpravite na eno izmed urejenih sankališč ali pa se udeležite nočnega sankanja.

Ne glede na izbrano zimsko aktivnost je treba poleg nujne opreme, kot so snowboardi, smuči ali sanke, dodatno pozornost nameniti še izbiri kakovostnih in toplih oblačil. Smučarske jakne in hlače so glavna zunanja plast oblačil, ki morajo biti udobna in predvsem nepropustna. Spodnje plasti, kot so termo spodnje perilo in majice iz flisa, pa vam bodo zagotovile potrebno toploto in izolacijo pred mrazom.

