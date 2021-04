Oglasno sporočilo

Na Siol.net se je zaključila nagradna igra Prijavite se na Sportalove e-novice in se potegujete za karto za Krvavec. V nagradnem žrebanju smo izžrebali deset nagrajencev, ki prejmejo celodnevno smučarsko karto za smučišče Krvavec. Karte so veljavno to in preihodnjo smučarsko sezono 2021/22.