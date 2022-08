Preplah pred odhodom smukačev v Argentino

Slovenski alpski smučarji v tehničnih disciplinah in Ilka Štuhec so pred tednom dni odpotovali na priprave v Argentino, v ponedeljek tja odhajajo še smukači. Je pa prišlo do manjšega preplaha: pri enem od njih sumijo na okužbo s koronavirusom.

Zaradi suma na okužbo s koronavirusom v slovenski ekipi so na Smučarski zvezi Slovenije odpovedali četrtkovo druženje smučarjev z novinarji. Za koga gre, ne razkrivajo. Ekipa za hitre discipline sicer v Argentino odhaja v ponedeljek, ko lahko pričakujemo nove informacije v povezavi z okužbo. Koronavirus je smukačem povzročil težave že v prejšnji sezoni, ko je moral zaradi okužbe Martin Čater izpustiti olimpijske igre v Pekingu.

Že od prejšnjega tedna pa so na južni polobli Ilka Štuhec in osem smučarjev v tehničnih disciplinah (Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Tijan Marovt ter Andreja Slokar, Ana Bucik, Meta Hrovat, Tina Robnik in Neja Dvornik). "Za nas je poletja konec, ampak sama sem vesela, da sem nazaj na snegu," je na Instagramu objavila najboljša slovenska smukačica v zadnjih sezonah. Snega in dobrih pogojev za trening v Ushuaii ne manjka.