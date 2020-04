Lampičeva ostala brez močne tekmice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska smučarska tekačica zadnjih let Anamarija Lampič je ostala brez močne tekmice; Norvežanka Astrid Uhrenhodlt Jacobsen, olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja, je v triintridesetem letu starosti končala športno pot. Največji posamični uspeh je dosegla leta 2007, ko je v Sapporu osvojila zlato na SP v sprintu.

Novico je sporočila v intervjuju na norveško radiotelevizijo NRK in napovedala, da bo drugo kariero nadaljevala v zdravstvu. Leta 2018 je v Pyeongchangu olimpijsko zlato osvojila v štafeti, z njimi je bila dvakrat zlata tudi na SP leta 2015 v Falunu in leta 2017 v Lahtiju.

"Mislim, da je napočil čas, da obrnem list svojega življenja in se posvetim drugim stvarem. Da več časa namenim študiju medicine in ga postavim na prvo mesto. V smučarskem teku bom sicer še, vendar ne na vrhunski ravni kot članica državne reprezentance. Čas je, da to storim zdaj, preden izgubim motivacijo," je po poročanju norveških medijev dejala Jacobsenova.

V prejšnji sezoni svetovnega pokala je bila četrta v kupnem seštevku, pred njo so bile le rojakinji Therese Johaug in Heidi Weng ter Rusinja Natalija Neprjajeva. V petnajstih letih je v svetovnem pokalu dosegla šest posamičnih zmag in osem v štafetah, na 43 posamično tekmah pa je stopila na zmagovalni oder.

