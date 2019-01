Kotnikova in Mastnak peta na ekipni tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskarji na snegu so se po torkovi posamični tekmi danes v Bad Gasteinu pomerili še v ekipni tekmi paralelnega slaloma. Slovenijo sta zastopala Gloria Kotnik in Tim Mastnak, ki sta v konkurenci 24 parov zasedla peto mesto.

Najprej sta gladko izločila poljsko drugo ekipo, ki sta jo sestavljala Weronika Biela in Michal Nowaczyk, v četrtfinalu pa sta morala priznati premoč Nemcema Ramoni Hofmeister in Stefanu Baumeistru, zmagovalcu posamične tekme, ki sta na koncu zasedla četrto mesto.

Zmagala sta Avstrijca Daniela Ulbing in Benjamin Karl, druga sta bila Italijana Nadya Ochner in Aaron March, tretja pa Švicarja Patrizia Kummer in Dario Caviezel.

Svetovni pokal deskarjev se bo nadaljeval 19. januarja s paralelnim veleslalomom na Rogli.