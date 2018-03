Jure Aleš skupno tretji v paralelnem šprintu

Po sredinem uspehu in drugem mestu slovenske ekipe na ekipnem paralelnem sprintu na uvodni tekmi finala svetovnega pokala v Švici sta bili danes na sporedu še posamični preizkušnji v tej disciplini. V kvalifikacijah sta Jure Aleš in Sašo Aleš zasedla peto in 16. mesto, tako da sta lahko izbirala tekmece v izločilnih bojih. Špela Mičunovič je v kvalifikacijah zasedla 12. mesto.

Na koncu je Jure Aleš ostal tik pod odrom za zmagovalce na četrtem mestu, Sašo Aleš je osvojil deveto mesto, enako kot med dekleti Špela Mičunovič. Katarina Malenšek je vpisala 17. mesto, Maša Štrakl pa ni prečkala ciljne črte.

"V boju za tretje mesto mi je zmanjkalo malce poguma v rondoju. Tako kot proti Norvežanu Trymu Nygaardu Löknu sem tudi v tej vožnji popustil in ga spustil naprej. Malo mi je žal teh dveh napak, saj vem, da če bi v ključnih trenutkih nastopil bolj odločno, bi bilo lahko veliko bolje. A na koncu sem zadovoljen tudi s skupnim tretjim mestom v tej disciplini, saj je to zelo lep rezultat zame. Vesel pa sem, da je za letos paralelnih tekem konec, saj so me zelo utrudile," je po zadnjem paralelnem sprintu sezone povedal Jure Aleš.

V skupnem seštevku je Jure Aleš drugi s 385 točkami, vodi danes tretjeuvrščeni Švicar Nicolas Michel s 420 točkami.