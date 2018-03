Janez Gorišek – živeča #legenda, ki že več kot sedem desetletij premika meje v letenju na smučeh

Oglasno sporočilo

Avstrijci so o njem po zmagi na mladinskem tekmovanju v Werfnu pisali kot o skakalcu, ki skače v "Tropfenstilu", torej stilu kaplje.

Gre za enega največjih vizionarjev v tem športu, brez katerega smučarski skoki in poleti danes ne bi bili to, kar so. Janez Gorišek namreč že več kot sedem desetletij dobesedno premika meje in preoblikuje obličje skakalnega športa.

Razvijal je svojo teorijo letenja na smučeh in kot konstruktor zarisal načrte za tri največje smučarske letalnice na svetu - Vikersund, Kulm in seveda Planico. Zadnjo sta z bratom Ladom konstruirala leta 1969 in še danes ima sloves največje letalnice na svetu.

Tik pred letošnjim FIS-finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici smo z Janezom posneli kratek video, v katerem z gledalci deli svoje razmišljanje in življenjsko filozofijo: "Vedno sem vizionarsko sanjal o idejah, ki so se drugim zdele nemogoče. Moja želja je bila, da smo Slovenci nekje prvi. Nekoč je bila magična stotica, jaz pa sem si kmalu zamislil polete do 200 metrov, vendar postopoma, korak za korakom. Razvijal sem svojo teorijo o letenju na smučeh in skupaj z bratom Ladom sva konstruirala največjo letalnico na svetu. Intuicija pa me še naprej vodi k razvoju letalnice, na kateri bi lahko varno leteli do 300 metrov. Nenehno je treba ustvarjati. To ti daje moč, da premikaš meje. In ko premikaš meje, lahko postaneš legenda."

Janez Gorišek je torej uresničil svojo vizijo in svojo željo, da smo Slovenci nekje prvi. In verjetno je, da se bo uresničila tudi njegova trenutna vizija o razvoju letalnice, na kateri bi lahko varno leteli do 300 metrov.