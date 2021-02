Geiger dobil še drugo domačo tekmo, prva točka za Vrhovnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Vinzenz Geiger je zmagal tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v domačem Klingenthalu. V zaključku tekaške preizkušnje na 10 km je ugnal Japonca Akita Watabeja na drugem in Avstrijca Lukasa Greidererja na tretjem mestu. Prvo točko je v tej sezoni za 30. mesto osvojil tudi edini slovenski kombinatorec Vid Vrhovnik.

Po skakalnem delu je bil najboljši Greiderer, ki je imel štiri sekunde naskoka pred Japoncem Ryoto Yamamotom in 12 pred Nemcem Manuelom Faisstom. Tako Japonec in Nemec sta v teku ogromno izgubila, v boju za zmago pa sta se poleg Greidererja znašla Watabe in Geiger, ki sta tek začela 23 oziroma 24 sekund za Avstrijcem.

V zaključku je imel več moči sobotni zmagovalec Geiger, ki je s časom 23:28,0 slavil 4,1 sekunde pred Watabejem, Greiderer je zaostal še pol sekunde več.

Edini Slovenec Vrhovnik je po skokih zasedal 22. mesto. Skočil je 131 metrov in tek začel 1:55 minute za vodilnim. V teku je nato pričakovano izgubljal, a za razliko od sobotne preizkušnje tokrat ni tako močno popustil. Osvojil je prvo točko v sezoni, ciljno črto pa je prečkal 3:17,6 minute za Geigerjem.

V skupnem seštevku še naprej v vodstvu ostaja tokrat odsotni Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki ima 940 točk. Drugi je Geiger, ki ima po domačem dvojčku 754 točk. Tretji je Watabe s 648.

Naslednja postaja za kombinatorce bo svetovno prvenstvo v Oberstdorfu.