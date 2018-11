Neustrašna Avstrijka se je vpisala v zgodovino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijska deskarka Anna Gasser je obrnila novo poglavje v akrobatskih skokih oziroma skokih na veliki skakalnici big air. Svetovna in olimpijska prvakinja v deskanju prostega sloga je kot prva ženska izpeljala trik cab 1260 triple cork. Gre za trojni obrat s popolno rotacijo, in to v prvem poskusu. Podvig ji je uspel na ledeniku Stubai.

Pred manj kot desetletjem je šlo za akrobacijo na meji mogočega. Pred tem je pred več kot štirimi leti Katie Ormerod naredila prvi double cork. V moški konkurenci je double cork prvi izvedel J. P. Walker leta 2005. Šele osem let pozneje, leta 2013, je triple cork uspel Torsteinu Horgmu.

Poskusila, ne da bi komu povedala

Anna Gasser je na ženski bordarski sceni tako poskrbela za nov mejnik. "Ko običajno želim poskusiti nov trik, mi je to že zjutraj jasno. Danes je bilo drugače. Preprosto sem poskusila, ne da bi komu povedala, in uspelo mi je. Zelo sem ponosna nase. Ta trik je bil eden mojih večjih ciljev, vendar nisem verjela, da mi bo uspelo že tako zgodaj v sezoni," je za spletno stran redbull.com dejala Gasserjeva, ki živi v Miljah na avstrijskem Koroškem.

Rekordni podvig Anne Gasser:

Ponosna, da se je super izteklo

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji je stala na najvišji stopnički. Foto: Reuters Cab Triple 1260 je trojna rotacija nad glavo, pri kateri pristaneš obrnjen naprej.

"Dan pred doseženim uspehom ni deloval nič kaj obetavno, ker je bil napovedan veter, vendar je bil na koncu dan na ledeniku Stubai odličen in naredila sem nekaj lepih skokov na veliki skakalnici Prime Park Sessions. Vse je potekalo gladko in po nekaj skokih za ogrevanje sem se odločila, da grem korak dlje. Prvih nekaj double corkov je šlo super, zato sem poskusila še s triple corkom. Odskok je bil popoln. V zraku sem imela vse pod nadzorom, zato sem kar takoj poskusila izvesti triple cork. Uspelo mi je v prvem poskusu in zelo sem ponosna, da se je vse super izteklo že na začetku sezone," je za Red Bull TV dosežek opisala Gasserjeva.

S trikom tudi prihodnje leto v Aspnu?

Avstrijka pripravlja novost za nastop na X Games. Foto: Reuters "Enkrat sem poskusila na zračni blazini na Kreischbergu, vendar mi ni bilo všeč in trik sem skoraj črtala s svojega seznama ciljev. Gre za trik s posledicami. Če želiš, da ti uspe, moraš tvegati prav vse. Zlahka se zgodi, da se preveč zasukaš pri tretjem obratu, kar onemogoči varen pristanek. Danes sem imela dober občutek in vesela sem, da sem ga odkljukala s svojega seznama. Vse skupaj ni tako velika reč, ampak nedvomno gre za nov dosežek v ženskem bordanju," je prepričana.

Gasserjeva napoveduje, da bo s trikom poskusila tudi na prihajajočem neuradnem svetovnem prvenstvu ekstremnih športov, zimski izdaji X Games januarja v Aspnu.

"Osredotočena sem na tehnične, zahtevnejše trike in moj cilj je postati boljša v vseh vidikih bordanja. Še veliko se lahko naučim in tega se zelo veselim. Ponosna sem, da sem odkljukala nov trik s seznama, da sem premagala strah in znova preverila svoj pogum," je dejala Avstrijka, prva deskarka na svetu, ki je izvedla trojni obrat.