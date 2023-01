Francoza zmagala v Italiji, Šimenc in Črv pritekla do 11. mesta

Francoza Renaud Jay in Richard Jouve sta bila najboljša na ekipni sprinterski tekmi za svetovni pokal smučarjev tekačev v Livignu v Italiji. Miha Šimenc in Vili Črv sta v prvi slovenski ekipi zasedla 11. mesto, zaostala sta 14,58 sekunde. Med tekačicami sta bili prvi Švedinji Linn Svahn in Maja Dahlqist.

Šveda Marcus Grate in Edvin Anger sta bila najboljša v kvalifikacijah, v finalu pa sta zasedla šele šesto mesto. Šimenc in Črv sta bila v kvalifikacijah 13. s 7,48 sekunde zaostanka za Švedoma.

V finale pa se v drugi postavi Slovenije nista prebila Izidor Karničar in Jošt Mulej, bila sta zadnja, 21., v kvalifikacijah (+25,52).

V finalu je nastopilo 15 dvojic, štiri sta najboljša Slovenca prehitela. Na čelu pa sta Renaud Jay in Richard Jouve ugnala vse, ko je Jouve v zadnji predaji zdržal pritisk najboljšega Italijana Federica Pelegrina.

Za prvo ekipo Italije, ki je zaostala 44 stotink, je tekel še Francesco de Fabiani. Tretja je bila z dvema sekundama in 62 stotinkami zaostanka prva postava Švice, v kateri sta bila Janik Riebli in Valerio Grond.

Slovenskih tekmovalk na čelu z obolelo Evo Urevc ni bilo v Italijo. Na zmagovalnem odru so bile na prvih mestih štiri Švedinje, zmagala pa je druga ekipa, saj sta za Linn Svahn in Majo Dahlqist 0,73 sekunde zaostali Emma Ribom in Jonna Sundling. Sekundo in pet stotink za najboljšima sta za tretje mesto zaostali predstavnici ZDA Rosie Brennan in Julia Kern.

Svetovni pokal se seli v sosednjo državo, konec naslednjega tedna bodo tekme v francoskem Les Roussesu, kjer bosta v petek najprej tekmi na 10 km v prosti tehniki.

* Izidi, ekipni sprint:

1. Francija 1 11:46,13

(Renaud Jay/Richard Jouve

2. Italija 1 0,44

(Francesco de Fabiani/Federico Pelegrino)

3. Švica 1

(Janik Riebli/Valerio Grond) 2,62

...

11. Slovenija 1 14,58

(Miha Šimenc/Vili Črv)

...

- izpadla v kvalifikacijah:

21. Slovenija 2

(Izidor Karničar/Jošt Mulej) * ženske:

1. Švedska 2 13:06,10

(Linn Svahn/Maja Dahlqist)

2. Švedska 1 +0,73

(Emma Ribom/Jonna Sundling)

3. ZDA 1 1,05

(Rosie Brennan/Julia Kern)

...

