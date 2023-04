V dobrodelni akciji "Smučarski centi" zbrali 110.005,91 evra za mlade smučarske upe

Ljubitelji in ljubiteljice slovenskega smučanja so v Petrolovi dobrodelni akciji z doniranjem "smučarskih centov" zbrali 110.005,91 evra, ki jih bo Smučarska zveza Slovenije razdelila med smučarske klube. S tem bo finančno razbremenila mlade upe in jim tako omogočila še boljše pogoje za treninge ter razvoj. Poleg družbe Petrol in partnerjev akcije je cente doniralo več kot 100.000 Petrolovih strank.

V družbi Petrol, kjer že več kot 15 let ponosno podpirajo Smučarsko zvezo Slovenije ter njene alpske smučarje in smučarke, družbeni odgovornosti namenjajo prav posebno pozornost. Tako pri svojem poslovanju in družbenem delovanju poskušajo v okolju, v katerem živijo ter poslujejo, aktivno vplivati in nuditi pomoč pri reševanju različnih izzivov. In ker se zavedajo, da je tudi v športu vsak začetek težak, so se odločili za dobrodelno akcijo, katere namen je finančno razbremeniti mlade smučarje in smučarke, ki si v smučanju šele utirajo pot. Z vseslovensko dobrodelno akcijo "Smučarski centi" so v Petrolu svojim strankam, ljubiteljem alpskega smučanja in športa nasploh, omogočili, da so lahko med 14. septembrom 2022 in 31. marcem 2023 znesek svojega nakupa na Petrolovih prodajnih mestih zaokrožili navzgor ter tako razliko do naslednjega polnega evra donirali za mlade smučarske upe.

Vse donirane cente svojih strank so nato prišteli k 10.000 evrom, ki so jih za mlade smučarje namenili sami, k temu znesku pa dodali še 35.000 evrov, ki so jih prispevali Mastercard in ostali partnerji akcije. Skupno je bilo tako zbrano 110.005,91 evra, ki jih bodo pri Smučarski zvezi Sloveniji razdelili med 25 smučarskih klubov. Med nedavno zaključeno sezono so s sredstvi že kupili 107 vozovnic SSV (Slovenske smučarske vozovnice za celotno sezono), ki so jih razdelili med 74 tekmovalcev (38 mlajših od 16 let, 36 mlajših od 21 let) in 33 trenerjev, ki zastopajo barve 25 slovenskih smučarskih klubov. Del sredstev pa bo namenjeno sofinanciranju trenerskih plač, ki delujejo v medregijskem mladinskem programu sedmih klubov, s čimer se bo znižal strošek vadnin, ki jih morajo plačevati mladi smučarji oziroma njihovi starši.

Foto: Shutterstock

Ob zaključku akcije se v Petrolu zahvaljujejo vsem svojim strankam in partnerjem, ki so prepoznali pomembnost akcije in tako z donacijami podprli nadaljnji razvoj slovenskega alpskega smučanja: "Veseli nas, da so Petrolove stranke prepoznale dober namen, ki je bil gonilo naše oziroma vseslovenske akcije. Že po nekaj dneh spremljanja rezultatov doniranja smo vedeli, da smo se pravilno odločili, saj je smučanje zagotovo slovenski nacionalni šport številka ena, mladi športniki pa naša prihodnost. S tovrstnimi dejavnostmi, v sklopu katerih bomo zbirali sredstva za pomoči potrebne, bomo zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem strankam in partnerjem akcije ter seveda našim sodelavcem na prodajnih mestih, ki so stranke spodbujali k doniranju smučarskih centov," je ob zaključku akcije povedala direktorica Marketinga in upravljanja uporabniške izkušnje v Petrolu, Mojca Avšič.

Zahvali se pridružuje tudi Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije: "Izjemno smo hvaležni družbi Petrol, ki že dolgo deli naše vrednote in razume, da je pot do uspeha dolga in težka. Hvaležni smo za močno podporo in izjemen partnerski odnos, ki se odraža tudi pri rezultatih športnic in športnikov na vseh ravneh tekmovanj. Vsa zbrana sredstva bodo porabljena namensko in transparentno v dobro slovenskega alpskega smučanja. Prepričani smo, da bomo z akcijo "Smučarski centi" v naslednjih letih tlakovali pot do vrha Olimpa. Pri Smučarski zvezi Slovenije imamo v novem štiriletnem obdobju prednostni cilj na razvoju otroškega in mladinskega alpskega smučanja. Uspehe Ilke Štuhec, Žana Kranjca in ostalih članov A reprezentance bomo lahko nadaljevali s sistemsko podporo delovanja regionalnih klubskih sredin, od koder prihajajo naše bodoče šampionke in šampioni."

Med 326 prodajnimi mesti in servisnimi delavnicami TIP STOP Vianor, kjer so Petrolovi kupci lahko prispevali svoje cente, so jih največ donirali na prodajnem mestu Hrušica AC – Sever, sledili sta prodajni mesti Ljubljana – Dunajska 70 in Lendava. Cente je doniralo več kot 28.000 imetnikov Petrol Klub kartice in več kot 70.000 ostalih strank, med katerimi je rekorder doniral kar 39-krat, najvišja donacija posamezne stranke pa je znašala kar 20 evrov.