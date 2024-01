Slovenke trenirale v Tatrah, zdaj želijo to unovčiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Bucik je s 46 točkami najboljša Slovenka v veleslalomu to zimo. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik so po Zlati lisici odšle na treninge v Jasno. Že v torek so na slalomu v Flachauu nakazale, da se skromna forma z začetka sezone le dviga. In zdaj pravi test pride prav v Jasni. So unovčile trening? V soboto je na sporedu veleslalom (prva vožnja ob 9.30), v nedeljo še slalom.

Pred božičem je v slovenski ženski ekipi za tehnične discipline prišlo do trenerske spremembe. Odšel je Grega Koštomaj, novi glavni trener pa je postal Mitja Kunc. Ta zdaj primarno skrbi za Ano Bucik. Kot trener Andreje Slokar se je vrnil Boštjan Božič. Slokarjeva je bila na Zlati lisici edina od Slovenk, ki je osvojila točke. Bila je 14. na slalomu. Da si Ajdovka vse bolj zaupa in smuča bolj napadalno, je v torek dokazala na slalomu v Flachauu, ko je bila osma po prvi vožnji. Je pa nato odstopila v finalu. Tam je kot edina točke osvojila Ana Bucik, ki je bila 19. Goričanka sicer pravi, da je to zimo bolj suverena na veleslalomu. S 46 točkami je 23. veleslalomistka te zime.

Jasna, veleslalom, štartna lista (Ž):



1. Federica Brignone (Ita)

2. Lara Gut-Bahrami (Švi)

3. Sara Hector (Šve)

4. Petra VLhova (Svk)

5. Valerie Grenier (Kan)

6. Marta Bassino (Ita)

7. Mikaela Shiffrin (ZDA)

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor)

9. Franziska Gritsch (Avt)

10. Rahgnhild Mowinckel (Nor)

11. Paula Moltzan (ZDA)

12. Zrinka Ljutić (Hrv)

13. Thea Louise Stjernesund (Nor)

14. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)

15. Alice Robinson (Nzl)

...

21. Ana Bucik (Slo)

45. Neja Dvornik (Slo)

61. Andreja Slokar (Slo)

Federica Brignone je vodilna v veleslalomu, a le 15 točk pred Laro Gut-Behrami. Foto: www.alesfevzer.com Obe disciplini so Slovenke trenirale v dneh po Kranjski Gori prav v Jasni. To smučarsko središče v Nizkih Tatrah na Slovaškem ta konec tedna gosti dve tekmi. V soboto je najprej na programu veleslalom, ki ga bo od 9.30 odprla Italijanka Federica Brignone. Ta je s 460 točkami in dvema zmagama prva veleslalomistka sezone. Prva od Slovenk je na štartu Ana Bucik s številko 21. Precej težje delo pa z visokima številkama čaka drugi dve slovenki: Neja Dvornik bo nastopila kot 45., Andreja Slokar šele 61.

To je sedmi od predvidenih 11 veleslalomov to zimo.