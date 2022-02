Zverevu se po izpadu ne piše nič dobrega

Tretji igralec sveta Alexander Zverev je po porazu v dvojicah jezo stresel nad sodnikom in z loparjem večkrat udaril po stolu, na katerem je še vedno sedel glavni sodnik dvoboja. Po incidentu ga je ATP že v sredo izključila s turnirja.

V četrtek pa se je zveza odločila za dodatno kazen odvzema točk in denarne nagrade 30.000 dolarjev (26,800), osvojenih na turnirju, ter denarne kazni 40.000 dolarjev. Dodatno bo ATP opravil še poglobljeno preiskavo incidenta, s tem pa Zvereva lahko doletijo še dodatne sankcije.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match 😮😮😮 pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj