Znani finalistki Aucklanda

Američanka Coco Gauff in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki teniškega turnirja WTA z nagradnim skladom 244.152 evrov v Aucklandu. Prvopostavljena Gauff je v polfinalu s 6:3 in 6:1 izločila četrtopostavljeno rojakinjo Emmo Navarro, druga nosilka iz Ukrajine pa je z 2:6, 6:4 in 6:3 odpravila Kitajko Wang Xiyu.